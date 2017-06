Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (16-18.06)

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 16 czerwca – 18 czerwca 2017

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): SOBOTA NIEDZIELA: Marat/Sade – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): NIEDZIELA: Anioł za lodówką – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Ponad granicami. Monika Sznajderman. Fałszerze – 18.00 SOBOTA: The Met Live in HD: Giuseppe Verdi „La Traviata” – 18.55 NIEDZIELA: Dziób w dziób – 16.00, 18.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Przestrzeń dźwiękowa – 21.00 SOBOTA: Ostatnie solo K. – 19.00; Innymi Słowy Impro – 21.00 NIEDZIELA: Ostatnie solo K. – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): NIEDZIELA: Tyci Festiwal Spotkań Kultur – 10.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Auta 3 3D – 11.00, 13.20, 15.40, 18.00; Auta 3 2D – 10.00, 12.00, 14.20, 16.40, 19.00; Baywatch. Słoneczny Patrol – 10.00, 14.40, 20.10, 21.20; Dzieciak rządzi – 11.30; Król Artur: Legenda miecza 3D – 11.40, 17.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 14.20, 19.40, 22.20; Mumia 3D – 18.10; Mumia 2D – 12.20, 15.50, 20.30; Ostra noc – 12.30, 17.10, 19.20, 21.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 12.40, 17.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.50, 13.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 16.10, 18.50, 21.30; Ponad wszystko – 10.30, 15.20, 20.20, 22.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 13.40; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 14.40, 16.40; Wonder Woman – 18.40, 21.30 SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 3D – 11.00, 13.20, 15.40, 18.00; Auta 3 2D – 10.00, 12.00, 14.20, 16.40, 19.00; Baywatch. Słoneczny Patrol – 10.00, 14.40, 20.10, 21.20; Dzieciak rządzi – 11.30; Gru, Dru i Minionki – 13.15; Król Artur: Legenda miecza 3D – 11.40, 17.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 14.20, 19.40, 22.20; Mumia 3D – 18.10; Mumia 2D – 12.20, 15.50, 20.30; Ostra noc – 12.30, 17.10, 19.20, 21.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 17.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.50, 13.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 16.10, 18.50, 21.30; Ponad wszystko – 11.10, 15.20, 20.20, 22.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 13.40; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 14.40, 16.40; Wonder Woman – 18.40, 21.30

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Auta 3 3D 4DX – 10.00, 12.20, 17.20; Auta 3 2D – 11.20, 13.40, 16.00, 18.20, 20.40; Baywatch. Słoneczny Patrol – 12.50, 19.10, 21.40; Dzieciak rządzi – 10.40; Facet do wymiany – 20.30; Król Artur: Legenda miecza 3D 4DX – 14.40, 19.40, 22.20; Król Artur: Legenda miecza 3D – 13.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 10.20, 15.40, 18.20, 21.00; Mumia 3D – 14.10; Mumia 2D – 11.50, 16.30, 18.50, 21.10; Ostra noc – 11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 16.40, 19.20, 22.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 11.20, 14.00; Ponad wszystko – 15.20, 17.30, 19.40, 21.50; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 11.10, 13.10, 15.10, 17.10; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 14.50; Wonder Woman 2D napisy – 17.40; Wonder Woman 2D dubbing – 12.00 SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 3D 4DX – 10.00, 12.20, 17.20; Auta 3 2D – 11.20, 13.40, 16.00, 18.20, 20.40; Baywatch. Słoneczny Patrol – 12.50, 19.10, 21.40; Dzieciak rządzi – 10.40; Facet do wymiany – 20.30; Gru, Dru i Minionki – 15.30; Król Artur: Legenda miecza 3D 4DX – 14.40, 19.40, 22.20; Król Artur: Legenda miecza 3D – 13.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 10.20, 15.40, 18.20, 21.00; Mumia 3D – 14.10; Mumia 2D – 11.50, 16.30, 18.50, 21.10; Ostra noc – 11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 16.40, 19.20, 22.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 11.20, 14.00; Ponad wszystko – 15.30, 17.30, 19.40, 21.50; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 11.10, 13.10, 15.10, 17.10; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 10.00; Wonder Woman 2D napisy – 17.40; Wonder Woman 2D dubbing – 12.40

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Auta 3 3D – 16.00, 18.30; Auta 3 2D – 10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 15.00, 16.45, 17.30; Baywatch. Słoneczny Patrol – 11.40, 20.55; Dzieciak rządzi – 10.15; Król Artur: Legenda miecza 3D – 16.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 13.15, 18.45, 20.00, 21.30, 22.45; Mumia – 12.30, 14.55, 17.20, 19.45, 22.10; Ostra noc – 14.15, 18.40, 20.55, 22.50; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 17.20, 20.05, 21.30, 22.30; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 11.50, 14.35; Ponad wszystko – 11.00, 19.25; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.15, 12.20, 14.25, 16.30; Wonder Woman – 16.30, 19.30 SOBOTA Auta 3 3D – 16.00, 18.30; Auta 3 2D – 10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 15.00, 16.45, 17.30; Baywatch. Słoneczny Patrol – 12.30, 20.55; Dzieciak rządzi – 10.15; Król Artur: Legenda miecza 3D – 16.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 13.15, 18.45, 20.00, 21.30, 22.45; Mumia – 10.05, 12.30, 14.55, 17.20, 19.45, 22.10; Ostra noc – 15.05, 18.40, 20.55, 22.50; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 17.20, 20.05, 21.30, 22.30; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 11.50, 14.35; Ponad wszystko – 11.00, 19.25; Poranki: Tomek i Przyjaciele – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.15, 12.20, 14.25, 16.30; Wonder Woman – 19.30 NIEDZIELA: Auta 3 3D – 16.00, 18.30; Auta 3 2D – 10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 15.00, 16.45, 17.30; Baywatch. Słoneczny Patrol – 11.40, 20.55; Dzieciak rządzi – 10.15; Król Artur: Legenda miecza 3D – 16.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 13.15, 18.45, 20.00, 21.30; Mumia – 10.05, 12.30, 14.55, 17.20, 19.45; Ostra noc – 14.15, 18.40, 20.55; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 17.20, 20.05, 21.30; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 11.50, 14.35; Ponad wszystko – 11.00, 19.25; Poranki: Tomek i Przyjaciele – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.15, 12.20, 14.25; Wonder Woman – 16.30, 19.30

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 15.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 16.45; Ponad wszystko – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Ponad wszystko – 10.00, 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 15.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 16.45

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Historia pewnego życia – 19.00 SOBOTA: Euroshots – program dziecięcy – 12.00; Historia pewnego życia – 17.45; Song to Song – 20.00 NIEDZIELA: Kelnerka – 18.00; Song to Song – 20.00; Ukryte pragnienia – 21.00

KINO PERŁA (ul. Bernardyńska 15): PIĄTEK: Legenda Kaspara Hausera – 21.15 SOBOTA: Śmiertelnie proste – 21.15 NIEDZIELA: Skarb – 21.15

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Auta 3 2D – 14.00, 16.00, 18.00; Król Artur: Legenda miecza – 20.15 SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 2D – 12.00, 16.00, 18.00; Auta 3 3D – 14.00; Król Artur: Legenda miecza – 20.15

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara dubbing – 20.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Auta 3 2D – 13.00, 16.15; Auta 3 3D – 14.00, 18.30; Baywatch. Słoneczny patrol – 18.30, 21.00; Historia pewnego życia – 19.00; Król Artur: Legenda miecza 2D – 13.30, 16.00; Król Artur: Legenda miecza 3D - 20.45; Mumia 2D – 15.30, 20.30; Mumia 3D – 18.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 12.00

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Auta 3 3D – 10.30, 14.30; Auta 3 2D – 12.30; Jutro będziemy szczęśliwi – 16.30 SOBOTA: Auta 3 3D – 13.00, 17.00; Auta 3 2D – 15.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 19.15 NIEDZIELA: Auta 3 3D – 14.00, 18.00; Auta 3 2D – 16.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 20.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Auta 3 3D – 14.00, 18.00; Auta 3 2D – 16.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D – 20.00 SOBOTA: Auta 3 3D – 12.00, 18.30; Auta 3 2D – 14.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D – 16.00; The Circle. Krąg – 20.30 NIEDZIELA: Auta 3 3D – 12.00, 14.00; Auta 3 2D – 16.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D – 20.45; The Circle. Krąg – 18.30