Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (9-11.02)

Co Gdzie Kiedy. Zbliżają się Walentyki, w kinach królują więc komedie romantyczne. W piątek na ekranach lubelskich kin zagości Nowe oblicze Greya, kolejna ekranizacja bestsellerowego cyklu E.L. James. Wśród nowości także oscarowe The Disaster Artist oraz horror Winchester: Dom duchów. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 9 lutego – 11 lutego

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Prawda – 19.00 NIEDZIELA: Prawda – 17.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): SOBOTA: Księga Dżungli – 17.00 NIEDZIELA: Księga Dżungli – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Bal w Savoyu – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: The MET Live in HD. Napój miłosny – 18.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert Lublin w Piosence – 18.00 SOBOTA NIEDZIELA: Brak sensu, Aniołek, Żyrada i Stołek – 15.00, 17.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): NIEDZIELA: Koncert Janusz Radek Symfonicznie – 16.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Cudowny chłopak dubbing – 10.10, 14.00, 16.20; Czas mroku – 20.40; Fernando – 11.10, 16.00; Gnomy rozrabiają – 10.40, 12.40, 15.20; Jumanji: Przygoda w dżungli – 13.30; Narzeczony na niby – 18.20; Nowe oblicze Greya – 10.50, 12.00, 13.10, 14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 19.00, 20.10, 21.20, 22.30; Paddington 2 – 11.40; Pełnia życia – 21.00; Plan B – 16.10, 18.40; Podatek do miłości – 14.45, 17.00, 19.15, 21.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 11.45, 13.45, 15.45; Tedi i Mapa Skarbów – 10.00, 12.00; The Disaster Artist – 14.00, 17.20, 19.30, 21.40; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 12.30; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D napisy – 18.10; Winchester: Dom duchów – 17.50, 20.00, 22.10; Wszystkie pieniądze świata – 20.50 SOBOTA NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 10.10, 14.00, 16.20; Czas mroku – 20.40; Fernando – 11.10, 16.00; Gnomy rozrabiają – 10.40, 12.40, 15.20; Jumanji: Przygoda w dżungli – 13.30; Kształt wody – 18.15; Nowe oblicze Greya – 10.50, 12.00, 13.10, 14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 19.00, 20.10, 21.20, 22.30; Paddington 2 – 11.40; Pełnia życia – 21.00; Plan B – 16.10, 18.40; Podatek do miłości – 14.45, 17.00, 19.15, 21.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 11.45, 13.45, 15.45; Tedi i Mapa Skarbów – 10.00, 12.00; The Disaster Artist – 14.00, 17.20, 19.30, 21.40; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 12.30; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D napisy – 18.10; Winchester: Dom duchów – 17.50, 20.00, 22.10; Wszystkie pieniądze świata – 20.50

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Atak paniki – 20.00; Cudowny chłopak dubbing – 10.00, 17.00; Fernando – 14.40; Gnomy rozrabiają – 10.00, 12.00, 14.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 13.30; Jumanji: Przygoda w dżungli – 14.30; Narzeczony na niby – 19.00, 22.10; Nowe oblicze Greya – 10.20, 11.30, 12.40, 13.50, 15.00, 16.10, 17.20, 18.30, 19.40, 20.50, 22.00; Paddington 2 – 09.00; Plan B – 12.30, 18.00, 21.20; Podatek od miłości – 11.15, 16.00, 18.15, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Tedi i Mapa Skarbów – 11.00; The Disaster Artist – 13.10, 17.20, 20.00, 22.10; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 16.30, 19.40; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 11.50; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D napisy – 17.00; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 4DX 3D dubbing – 10.10, 13.00, 15.50; Więzień Labiryntu 4DX 3D napisy – 18.40, 21.30; Winchester: Dom duchów – 15.20, 19.20, 21.30; Wszystkie pieniądze świata – 22.10 SOBOTA NIEDZIELA: Atak paniki – 22.30; Cudowny chłopak dubbing – 10.00, 17.00; Fernando – 14.40; Gnomy rozrabiają – 10.00, 12.00, 14.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 13.30; Jumanji: Przygoda w dżungli – 14.30; Kształt wody – 19.30; Narzeczony na niby – 19.00; Nowe oblicze Greya – 10.20, 11.30, 12.40, 13.50, 15.00, 16.10, 17.20, 18.30, 19.40, 20.50, 22.00; Plan B – 12.30, 18.00, 21.20; Podatek od miłości – 11.15, 16.00, 18.15, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Tedi i Mapa Skarbów – 11.00; The Disaster Artist – 13.10, 17.20, 20.00, 22.10; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 16.30, 20.00; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 11.50; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D napisy – 17.00; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 4DX 3D dubbing – 10.10, 13.00, 15.50; Więzień Labiryntu 4DX 3D napisy – 18.40, 21.30; Winchester: Dom duchów – 15.20, 19.20, 21.30; Wszystkie pieniądze świata – 22.10

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Cudowny chłopak dubbing – 13.00, 15.30, 18.40; Fernando – 10.00, 13.20, 16.15; Gnomy rozrabiają – 11.00; Gotowi na wszystko. Exterminator – 15.25, 21.35; Jumanji: Przygoda w dżungli – 10.25; Narzeczony na niby – 17.45, 18.00, 22.50; Noc z Greyem – 22.00; Nowe oblicze Greya – 10.10, 11.30, 12.30, 13.50, 14.50, 16.10, 17.10, 18.00, 18.30, 19.30, 20.25, 20.55, 22.45; Paddington 2 – 10.45; Plan B – 14.10, 19.30, 23.25; Podatek od miłości – 13.05, 15.25, 20.10, 22.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.30, 12.35, 15.50; The Disaster Artist – 20.25; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 14.40, 20.50; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 11.00, 12.25; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 3D napisy – 17.50; Winchester: Dom duchów – 17.15, 21.10, 23.25 SOBOTA: Cudowny chłopak dubbing – 13.00, 15.30, 18.40; Fernando – 11.00, 13.25, 16.15; Gnomy rozrabiają – 10.00; Gotowi na wszystko. Exterminator – 12.45, 21.35; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi – 11.00; Jumanji: Przygoda w dżungli – 10.25; Met Opera: Napój miłosny – 18.00; Narzeczony na niby – 18.00, 20.45, 22.30; Nowe oblicze Greya – 10.35, 11.50, 12.55, 14.15, 15.15, 16.35, 17.35, 18.20, 19.00, 20.00, 21.25, 22.25; Paddington 2 – 10.45; Plan B – 14.10, 19.30; Podatek od miłości – 13.05, 15.25, 17.45, 20.10, 22.45; Poranki: Strażak Sam – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.30, 12.35, 15.50; The Disaster Artist – 20.25; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 14.40, 20.50; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 15.20; Winchester: Dom duchów – 17.15, 21.25 NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 13.00, 15.30, 18.40; Fernando – 10.15, 13.25, 16.15; Gnomy rozrabiają – 11.20; Gotowi na wszystko. Exterminator – 15.45, 21.35; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi – 11.00; Jumanji: Przygoda w dżungli – 10.25; Narzeczony na niby – 18.00, 20.45; Nowe oblicze Greya – 10.35, 11.50, 12.55, 14.15, 15.15, 16.35, 17.35, 18.20, 19.00, 20.00, 21.25; Paddington 2 – 10.45; Plan B – 14.10, 19.30; Podatek od miłości – 13.05, 15.25, 17.45, 20.10; Poranki: Strażak Sam – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.30, 12.35, 15.50; The Disaster Artist – 20.25; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 14.40, 20.50; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 12.45; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D napisy – 17.50; Winchester: Dom duchów – 17.15, 21.10

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Coco – 13.00; Gnomy rozrabiają – 10.30 SOBOTA: Coco – 12.15; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 10.00 NIEDZIELA: Coco – 12.00

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Coco – 13.30; Gra o wszystko – 15.30; Party – 18.00

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Kino w ferie – 11.00; Atak paniki – 18.00; Happy End – 20.00 SOBOTA: Happy End – 16.00, 18.00; Atak paniki – 20.00 NIEDZIELA: Happy End – 16.00, 20.00; Atak paniki – 18.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Jutro będziemy szczęśliwi – 12.00; Nowe oblicze Greya – 16.00, 18.15, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 14.15 SOBOTA NIEDZIELA: Nowe oblicze Greya – 16.00, 18.15, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.15, 14.15

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Fernando – 11.00; Gnomy rozrabiają – 13.00; Pełnia życia – 16.30; Plan B – 18.45; Podatek od miłości – 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 14.45 SOBOTA: Fernando – 12.00; Maraton Walentynkowy – 21.45; Pełnia życia – 17.45; Plan B – 20.00; Podatek od miłości – 15.45; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 14.00 NIEDZIELA: Fernando – 11.00; Narzeczony na niby – 14.45; Pełnia życia – 16.50; Podatek od miłości – 20.45; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 13.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Blask – 19.00; Gnomy rozrabiają – 12.30; Narzeczony na niby – 16.15, 19.30; Nowe oblicze Greya – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.15, 14.15, 17.30; Plan B – 15.00, 17.00, 19.00; Podatek od miłości – 12.45, 18.30, 20.45; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 15.00, 21.00 SOBOTA: Blask – 19.00; Gnomy rozrabiają – 12.30; Napój Miłosny. Opera MET – 18.00; Narzeczony na niby – 15.45, 19.30; Nowe oblicze Greya – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.00, 13.45, 17.30; Plan B – 15.00, 17.00, 19.00; Podatek od miłości – 12.45, 20.45; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 15.00, 21.00 NIEZIELA: : Blask – 19.00; Gnomy rozrabiają – 12.30; Narzeczony na niby – 16.15, 19.30; Nowe oblicze Greya – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.15, 14.15, 17.30; Plan B – 15.00, 17.00, 19.00; Podatek od miłości – 12.45, 18.30, 20.45; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 15.00, 21.00

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Sprawa Chrystusa – 12.00; Podatek od miłości – 14.30, 19.15; Cudowny chłopak – 17.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Gang Wiewióra 2 – 12.00; Gnomy rozrabiają – 14.00; Nowe oblicze Greya – 16.00, 18.30, 21.00; Plan B – 16.00, 18.30; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć – 20.15 SOBOTA: Gnomy rozrabiają – 12.00; Nowe oblicze Greya – 16.00, 18.30, 21.00; Plan B – 14.00 NIEDZIELA: Gnomy rozrabiają 2D – 12.00; Gnomy rozrabiają 3D – 14.00; Nowe oblicze Greya – 16.00, 18.30, 21.00; Plan B – 16.00, 20.45; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć – 18.00