"Rzymskie wakacje" w Centrum Kultury

Księżniczka Anna podróżuje po Europie. Od zawsze towarzyszy jej sztab doradców, guwernantek i lokajów. W Rzymie znużona życiem według sztywnych reguł, Anna ucieka służbie, by zasmakować normalności. Spotyka dziennikarza, Joe Bradleya, który oferuje jej gościnę w swym skromnym mieszkaniu.



- "Rzymskie wakacje" Williama Wylera to jedna z najwdzięczniejszych komedii romantycznych w dziejach kina. Film nominowany do Oscara w dziesięciu kategoriach przyniósł statuetkę Audrey Hepburn w jej pierwszej głównej roli - zachęcają organizatorzy.



"Rzymskie wakacje" będzie można obejrzeć we wtorek, 25 lipca o godz. 21 w Wirydarzu CK. Wstęp wolny.