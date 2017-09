"Wyklęci-Niepokonani Lubelszczyzny" w Kinie IPN

Co Gdzie Kiedy. 8 września wystartuje projekt Kino IPN. Drugi piątek miesiąca. W sali konferencyjnej lubelskie IPN przy ul. Wodopojnej 2 będą wyświetlane produkcje lubelskiej telewizji publicznej z cyklu Wyklęci-Niepokonani Lubelszczyzny. Każda emisja rozpocznie się o godz. 17. Projekt potrwa do 8 grudnia.

Pełen repertuar:



8 września - "Polski nie zniszczy nic na świecie. Historia chorążego Antoniego Dołęgi"



Reportaż fabularyzowany autorstwa Bogny Bender-Motyki oparty na wypowiedziach tych, którzy Dołęgę znali lub przechowywali, wzbogacony został rekonstrukcjami, w których udział biorą członkowie rodzin żołnierzy Dołęgi.



13 października - "Błudko"



Film Janusza Hanasa o akcji na obóz w Błudku. Rok produkcji: 2017; czas trwania: 20 min.



"Polska Góra był ich redutą... Kostiuchnówka 1916"



Dokument historyczny, autor- Leszek Wiśniewski. Bitwa pod Kostiuchnówką była to największą bitwą stoczoną przez Legiony Polskie, która miała doniosłe - jak żadne inne starcie - polityczne konsekwencje. To właśnie pod wpływem wysiłku legionistów pod Kostiuchnówką, wydany został akt cesarzy Austro-Węgier i Niemiec z 5 listopada, w którym znalazła się obietnica utworzenia Królestwa Polskiego.



10 listopada - "Lobo"



Film o Józefie Łobodowskim. Twórca związany z Lublinem, porównywany często do Czesława Miłosza. Zdjęcia były kręcone m.in w Madrycie, Paryżu, Londynie, ale też w Lublinie i Toruniu. Efekt robi wrażenie. Reżyserami filmu "Lobo" są dziennikarze: Grażyna i Bogdan Czermińscy.



8 grudnia - "Wszystko dla Polski Powstanie zamojskie. 1942-1944"



Reportaż fabularyzowany autorstwa Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków opowiada o tragicznych losach polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej, o niemieckich akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych na tym terenie oraz bohaterskiej walce zbrojnej oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w obronie ludności cywilnej.