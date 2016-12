Album Rodzinny w Radiu Lublin

Projekt nawiązuje do poematu Michała Bronisława Jagiełły, który opowiada o losach mieszkańców Wilna zaskoczonych przez wojnę. Ich losy traktują o uchodźctwie, czystce etnicznej i przesiedleniach.



Teatr Grupa Chwilowa dokonał scenicznej adaptacji poematu. W 1997 roku pieśni z przedstawienia zostały zarejestrowane w Teatrze Polskiego Radia w Warszawie. Archiwalny materiał po blisko 20-latach ukaże się na płycie. Andrzejewski, Jaszczuk, Jemioła i Kondrak będą w Radiu Lublin promować to wydawnictwo.



Bilety na koncert do zdobycia na antenie Radia Lublin.



Kolejny koncert: 16 grudnia, godz. 19, Halina Mlynkova