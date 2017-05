Anna Maria Jopek w Puławach

Jak twierdzą organizatorzy koncertu Anna Maria Jopek Kwartet to najbardziej wszechstronna i szalona formacja z jaką pracuje Artystka. Żaden z jej zespołów nie jest tak rozśpiewany i żaden nie jest tak widowiskowy. - Muzycy grają na niezliczonej liczbie instrumentów, które potrafią zmieniać w trakcie trwania utworów. Kolory mienią się i przenikają, muzyka wymyka się konwencjom, gatunkom i formom - opowiadają.



Anna Maria Jopek to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Jest zdobywczynią 9 płyt złotych i 7 platynowych.



Kwartet Anny Marii Jopek to obok wokalistki: Krzysztof Herdzin - fortepian, flety śpiew; Robert Kubiszyn - bas, śpiew; Piotr Nazaruk - śpiew, flety, zithar, gitara, polskie instrumenty ludowe.



Bilety na koncert kosztują 70 i 80 zł.