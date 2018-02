Blaze of Perdition - koncert w Graffiti

Co Gdzie Kiedy. Już dziś o godz. 19 w klubie Graffiti (al. Piłsudskiego 13) odbędzie się wyjątkowy koncert dla miłośników black metalu. Na scenie klubu wystąpi lubelska grupa Blaze of Perdition, która rozpoczyna trasę koncertową Feed The Fire, Fan The Flame.

Blaze of Perdition to formacja założona w 2007 roku na kanwie zespołu Perdition. Po wydanej w 2015 roku płycie "Near Death Revelations", artyści dołączyli do grona czołowych reprezentantów polskiego black metalu.



- Świadomość, kreatywność i wizja – to cechy Blaze of Perdition, na których poznała się Europa podczas listopadowej trasy u boku Ulcerate. Najwyższa pora, by przypomnieć o nich w Polsce i krajach sąsiedzkich - przekonują organiztorzy.



Dzisiejszego wieczora w Graffiti wystąpią także In Twilight's Embrace oraz Dom Zły.



Bilety na koncert w dniu wydarzenia kosztują 50 zł.