Jacek Cygan i goście w Centrum Spotkania Kultur

Koncert "Życie jest piosenką" to ponadczasowe przeboje Jacka Cygana w wykonaniu samego autora oraz Andrzeja Seweryna, Jacka Wójcickiego, Kamili Klimczak i Olgi Szomańskiej.



- To zabawna, a zarazem wzruszająca podróż przez ponad 40 lat pracy twórczej Jacka Cygana , który przyznaje, że pisanie piosenek to jego wielka, odwzajemniona miłość - twierdzą organizatorzy.



Podczas koncertu widzowie będą mieli okazję usłyszeć największe przeboje Jacka Cygana, które – jak twierdzi sam autor – jednych wzruszą, innych rozbawią, a wszystkich z pewnością rozśpiewają. Artystom na scenie towarzyszyć będzie Kameleon Quintet p/k Radosława Labahua.



Bilety na koncert kosztują od 95 do 135 zł.