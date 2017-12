Koncert Musica&Amore w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. W niedzielę, 17 grudnia o godz. 17 w Lublinie odbędzie się koncert charytatywny Musica&Amore, którego celem jest wsparcie odbudowy Instytutu Muzycznego im. Nelio Biondi w Camerino. Koncert w Lublinie będzie miał miejsce w Teatrze Muzycznym (ul. Curie-Skłodowskiej 5)

Projekt Musica&Amore to inicjatywa włoskiej Fundacji Piccoli Angeli. Wydarzenie stanowi wielkie święto kultury włoskiej w Polsce, w ramach którego występują wybitni artyści, m.in.: Alberto Amati, Sergio Bettas, Luisa Cicirello, Martyna Kasprzyk-Peralta, Izabella Mytnik, Divianne Safo oraz Jarek Wist.



Trasa koncertowa projektu obejmuje występy w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Finałowy koncert zorganizowany zostanie 18 lutego 2018 w Rzymie.



Celem projektu jest wsparcie odbudowy nstytutu Muzycznego im. Nelio Biondi w Camerino, który został zniszczony podczas trzęsień ziemi w centralnych Włoszech.



Koncert w Lublinie poprowadzą Lucia Pascale i Matteo Mazzucca.



Bilety cegiełki do nabycia bezpośrednio w kasach teatru, sieci GoOut, Eventim i KupBilecik. Wejściówki kosztują od 100 do 150 zł.