Koncert Hassan K / Posoka w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. Na zakończenie wakacji w Wirydarzu Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) – tajemniczy Pers z Lille i mieszanka wybuchowa prosto z Poznania.

W piątek, 1 września o godz. 20.30 w Wirydarzu CK zagrają: Hassan K i Posoka.



Hassan K (Keyvane Alinaghi) to tajemniczy Pers z Lille, artysta DIY. W swoich liveactach miesza folklor, surf music, bellydance, swing, a wszystko w konwencji transu.



Posoka to wysoce energetyczne połączenie free-jazzu, metalu, rave’u i drum’n’bassu. Koncert zespołu Posoka to intensywne, odbierane całym ciałem doświadczenie audio-wizualne.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.