Koncert: Peter J. Birch + Sonia Pisze Piosenki

- Peter J. Birch to człowiek-orkiestra, który niezależnie od tego czy gra solo czy ze składem muzyków, buduje niezwykłą atmosferę już po kilku taktach - przekonują organizatorzy. Występował na polskich i zagranicznych festiwalach: Opener Festival (2011, 2013 r) OFF Festiwal, Melodica (Niemcy), Sounds Of Bronkow (Niemcy) i Poke Festival (Słowacja). W tym roku ukazała się jego nowa płyta "Inner Anxiety", którą będzie promował w Lublinie.

Artyście towarzyszyć będzie Sonia Wąsowska, czyli Sonia Pisze Piosenki. Wąsowska inspiruje się twórczością Cat Power i Laury Marling. W czerwcu 2014 roku światło dzienne ujrzała jej debiutancka epka "Friends to lovers".

Bilety: 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu.