Koncert: Voda w Rider's Pub

Voda to klasyczne power trio. Styl zespołu określa się często jako prog'n'roll. Faktycznie muzycy mieszają najczystszego rock'n'rolla z zaskakująco innymi formami muzycznymi, ciężkie riffy łączą się z wysublimowanymi melodiami podczas gdy to wszystko okraszone partiami solowymi wszystkich muzyków tworzy zamkniętą całość.



Będzie to kolejny występ zespołu w klbie Rider's Pub.



Bilety na imprezę kosztują 10 zł.