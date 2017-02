Koncert zespołów Folya i Portfinger w Pubie u Szewca

Folya to kielecka formacja założona w 2008 roku, grająca alternatywny rock. W 2015 roku światło dzienne ujrzała debiutancka płyta kwartetu - "The Rising", która spotkała się z ciepłym odbiorem krytyków oraz słuchaczy. Krążek otrzymał nagrodę w Plebiscycie Polskiego Radia Kielce "Muzyczne Mikrofony" – kategoria "Płyta Rocku" 2015 oraz na Festiwalu Scyzoryki – statuetkę w kategorii Płyta Roku 2015. W grudniu minionego roku zespół wystąpił w Lublinie w ramach akcji charytatywnej dla chorego Gniewka Pasiaka.

Obecnie Folya pracuje nad drugą płytą pt. "W nieskończoność". Grupa wyruszyła w trasę promującą materiał z nowego krążka. W Pubie u Szewca usłyszymy jednak nie tylko zupełnie nowe utwory, ale również najlepsze hity z poprzedniego albumu.

- Nowa płyta to przygoda, a robimy nowe numery, które są dla nas jeszcze niezbadaną sferą, jesteśmy ich ciekawi, a te piosenki to też nowa energia w zespole. Dla nas płyta to dom zbudowany z dźwięków. Chcemy, żeby każdy mógł podziwiać detale, które składają się na całość - twierdzi Rafał Baka, basista formacji.

Podczas marcowego koncertu w Pubie u Szewca Folyi towarzyszyć będzie zespół Portfinger - lubelska grupa grająca szeroko pojętego rocka z dominacją grunge’owego brzmienia. - Cechy które wyróżniają grupę to progresywne podejście do kompozycji, różnorodność brzmieniowa i aranżacyjna, unikalny styl i charyzma członków zespołu - zachęcają organizatorzy.