Krastynstaw Rocks! 2017

Celem przeglądu jest odkrywanie i promowanie nowych, głównie rockowych zespołów z Lubelszczyzny. Wydarzenie na trwale wpisało się w kalendarz dużych imprez muzycznych w naszym województwie i już po raz siódmy będzie gościć fanów gitarowego grania.



Gwiazdami tegorocznej edycji prezglądu będą zespoły: Pasażer, The Broken Knife i HeadShot Five.



The Broken Knife to założony w 2016 roku zespół z charyzmatyczną wokalistką Roksaną Kostrzewską. Wykonują muzykę z pogranicza hard rocka i metalu. Z koeli Pasażer to formacja, której członkowie określają swoją muzykę renesansem lubelskim. Cechują ją syntezatorowe brzmienia, triolowy rap i elektroniczny chłód. Z kolei HeadShot Five to zespół z Krasnegostawu, poruszający się w klimatach ogólnie pojętego, energicznego metalu z dodatkiem wielu innych stylów muzycznych.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.