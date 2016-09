Monika Borzym ponownie w Lublinie. Koncert w Tetrze Starym

Wokalistka zadebiutowała w 2011 roku nagranym w USA albumem "Girl Talk". Borzym zaprezentowała na niej własną interpretację utworów z repertuaru innych współczesnych artystek, takich jak Dido, czy Amy Winehouse. Dwa lata później ukazała się płyta z jej autorskimi kompozycjami. "My Place" zachwyciła odbiorców i krytyków warstwą instrumentalną i tym, do czego Borzym już przyzwyczaiła – znakomitym wokalem. Krążek otrzymał status Złotej Płyty. W październiku tego roku ma ukazać się trzeci album artystki - "Back to The Garden", na którym zagłębi się w twórczość jednej ze swoich idolek - Joni Mitchell. Nowy materiał powstaje we współpracy z wybitnym gitarzystą z Los Angeles – Mitchellem Longiem, nowojorskim producentem Devinem Greenwoodem oraz trzema znakomitymi artystami z kraju - kontrabasistą Robertem Kubiszynem, perkusistą Michałem Bryndalem i altowiolistą Michałem Zaborskim.



– Monika Borzym jest zjawiskiem, które na polskiej scenie muzycznej zdarza się bardzo rzadko. Nie tylko ma wielki talent i doskonałą technikę wokalną, ale też świadomie wybrała trudną drogę do serc swoich fanów – poprzez jazz. Podczas koncertu w Teatrze Starym artystka sięgnie po twórczość Joni Mitchell. Niezwykły warsztat Moniki i lekkość śpiewania najtrudniejszych fraz z pewnością odświeżą repertuar kanadyjskiej legendy, którą magazyn Rolling Stone okrzyknął jedną z najważniejszych kompozytorek w historii – pisze Anna Drozd, kurator programu muzycznego w Teatrze Starym.



Bilety w cenie od 15 do 60 zł.