Co Gdzie Kiedy. Atrakcji na Moście Kultury ciąg dalszy. W najbliższy weekend na moście im. Mariana Lutosławskiego odbędzie się m.in. kolejna klubowa impreza z cyklu Rave under the Bridge. Nie zabraknie również ciekawych koncertów.

W piątek na Moście Kultury zabrzmią najsłynniejsze filmowe przeboje. Na jednej scenie spotkają się lubelscy muzycy i śpiewacy klasyczni, jazzowi, rockowi i alternatywni. W wyreżyserowanym przez Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" koncercie usłyszymy motywy z "Jamesa Bonda", "Różowej Pantery" czy "Mission Impossible".

Przed północą impreza przeniesie się pod most, gdzie po raz kolejny odbędzie się "Rave Under The Lutoslawski Bridge". - Pierwszy Rave przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy nadzieję, że i tym razem popłyniemy równie daleko. Na tę okazję zaprosiliśmy specjalnego gościa, prawdziwego weterana sceny techno - zachęcają organizatorzy. Zagrają: Siasia, Einar, Kosma, Vile Music i Chinaski.

W sobotni poranek rozpocznie się Handlowe Święto na ul. Zamojskiej. Między godz. 10 a 15 każdy mieszkaniec Lublina może odwiedzić zakłady i sklepy na ul. Zamojskiej, gdzie czeka na niego wiele atrakcji.

O godz. 20 na Moście wystąpi zespół Backbeat. To specjaliści od rozkręcania szalonych imprez z prawdziwym rock’n’roll’em w roli głównej. Grają słynne przeboje złotej epoki rock’n’rolla lat 50. i 60., takich gigantów jak Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, The Beatle i wielu innych.

Weekendowe granie na Moście Kultury zakończą formacje Mohipisian i Teksasy. Mohipisian to synteza rockowej alternatywy z nutką psychodelii a'la lata 60. Z kolei Teksasy to grupa muzyków od 15 lat kroczących drogą bluesa.

Piątek, 1 września:

- godz. 20 - koncert X Muza

- godz. 23 - Rave under the Lutoslawski Bridge

Sobota, 2 września:

- godz. 9.45 - Handlowe święto na ul. Zamojskiej

- godz. 20 - koncert Backbeat

Niedziela, 3 września:

- godz. 20 - koncert Teksasy i Mihipisian