Peryferia: LXMP w DDK Węglin

LXMP to duet założony w 2009 roku z miłości do instrumentów klawiszowych Korg MS-20 przez Piotra Zabrodzkiego i Macia Morettiego. Artyści wydali dwie płyty we dwóch, trzy płyty (i jedną kasetę) z gośćmi (Chad Popple, Kazuhisa Uchihashi, Tabata Mitsuru, Clayton Thomas) i jedną ręcznie tłoczoną 4-calówkę z kolegami jako Napalm Of Death.



W ramach cyklu Peryferia organizatorzy prezentują działania i twórców, którzy omijają centrum, zarówno w rozumieniu geograficznym, jak i mentalnym. Artystów, którzy mają duży wpływ na oficjalne nurty muzyki jednocześnie pozostając na ich uboczu.



Bilety na koncert kosztują 10 i 15 zł.