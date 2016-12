Poszukiwani kolędnicy! Zaśpiewaj w Trybunale Koronnym

Do wspólnego kolędowania zaproszony jest każdy chętny. - Kolędujcie z szopką, gwiazdą, turoniem, jak chcecie. Zaśpiewajcie kolędy wraz z... władzami miasta i ludźmi lubelskiej kultury oraz nauki. Tego wieczora sale trybunału zamienią się w gościnny dom - zachęcają organizatorzy.



Do udziału w kolędowaniu można zgłaszać się telefonicznie pod numerem - 503503207 lub poprzez stronę na Facebooku (TUTAJ).



Wszystkie Kolędy Świata to pierwsze z cyklu spotkań w ramach projektu "laboratorium obrzędu Miejskiego" przygotowanego specjalnie na 700-lecie Lublina. Celem tych wydarzeń jest nie tylko prezentacja tradycji i sposobów jej wykorzystania we współczesnej kulturze, ale najważniejsza integracja miejskiej społeczności i wspólne świętowanie, przeżywanie ważnych chwil.