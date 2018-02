Rosalie. wystąpi w Domu Kultury

Rosalie. to poznańska artystka, która w swojej twórczości miesza inspiracje brzmieniem amerykańskiego r&b i hip-hop'u lat '80/'90 z zamiłowaniem do nowej elektroniki. Jej debiutancki singiel "This Thing Called Love" w mgnieniu oka przekroczył liczbę 20 000 wyświetleń na YouTube.



W styczniu tego roku światło dzienne ujrzała debiutancka płyta Rosalie. - "Flashbak", na której znajdziemy czołówkę producentów polskiej sceny niezależnej. Album zebrał znakomite opinie wśród muzycznych dziennikarzy. W lutym artystka została określona Nadzieją Polskiej Muzyki 2018 w plebiscycie "Sanki" Gazety Wyborczej.



Bilety w przedsprzedaży kosztują 25 zł. Można je nabywać za pośrednictwem platformy Going.