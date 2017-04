Saksofonarium - koncert w DK LSM

Kwartet Saksofonarium jest rezultatem zderzenia różnych muzycznych temperamentów, które połączyła fascynacja kameralistyką saksofonową. Tworzą go saksofonistki, absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie: Joanna Jarosz – saksofon sopranowy, Aleksandra Skierka – saksofon altowy, Dorota Olech – saksofon tenorowy, Paulina Owczarek – saksofon barytonowy.

Repertuar zespołu jest zróżnicowany stylistycznie, począwszy od jazzu, poprzez aranżacje muzyki filmowej i rozrywkowej, po współczesne kompozycje saksofonowe.

W programie koncertu m.in.: Ilio Volante – "American Feeling", Heiner Wiberny – "Ulla in Africa", Glen Miller – "In the mood", Bruce Evans – "Diamond state rag", Thelonius Monk – "Blue Monk", George Gershwin: "I got rhythm", "Oh, Lady be good", "Liza", "Four songs" i wiele innych.

Bilety kosztują: 10 zł. Wydarzenie poprowadzi Ewa Hadrian.