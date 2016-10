Strachy na Lachy: koncert w Shine Club

Strachy na Lachy powstały w 2002 roku z inicjatywy Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego i Andrzeja "Kozaka" Kozakiewicza. Na przestrzeni lat skład zespołu ulegał zmianie. Obecnie, oprócz wspomnianych Grabowskiego i Kozakiewicza, kapelę współtworzą: Rafał "Kuzyn" Piotrkowiak, Longin "Lo" Bartkowiak oraz Mariusz "Maniek" Nalepa.

Gatunkowo obracający się wokół rocka, zespół wydał siedem ciepło przyjętych albumów. Cztery z nich pokryło się złotem, jeden - platyną. Strachy na Lachy W 2010 roku grupa otrzymała nominację do Nagrody Muzycznej Programu Trzeciego w kategorii Muzyka Rozrywkowa - wydarzenie. Nagrali takie popularne utwory, jak "Wariat", "I can't get no gratisfaction", czy "Dzień dobry kocham cię".

Bilety w cenie 45 zł do nabycia na platformie internetowej ticketowo.pl