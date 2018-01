Teksasy w klubie Spirala Blues

– Z klubem Spirala jesteśmy związani od początków istnienia tego klimatycznego miejsca i po raz kolejny, ale po raz pierwszy w tym roku zapraszamy na nasz koncert – zachęcają muzycy.

„Teksasy to najlepszy i najpopularniejszy band z lubelskich zespołów opierających swoją muzykę na bluesie. Głównym źródłem inspiracji grupy jest jego teksańska odmiana z rytmem zwanym Texas shuffle. To jakby przyspieszony swing. Ten styl charakteryzuje się też czystością brzmieniową i ograniczeniem do minimum partii solowych.

I tak właśnie grają lublinianie – dynamicznie, kołysząco, prosto i powściągliwie. Przy tym z dużym feelingiem i klasą, dzięki czemu mają wielu sympatyków wśród publiczności i wśród muzyków – i w Lublinie, i w kraju” – pisał z okazji jubileuszu grupy recenzent muzyczny Dziennika Wschodniego Jacek Szymczyk.

Bilety po 10 zł.