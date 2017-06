Weekend na Moście Kultury: Prisoners by Choise, Jarząbek-Jurkiewicz i inni

30 czerwca o godz. 20 inicjatywę na Moście Kultury przejmą zespoły Prisoners by Choice i Negative Vibes. Ten pierwszy to młody zespół na lubelskiej scenie hardcore punk, choć jego członkowie zjedli na nim zęby, udzielając się w wielu lokalnych grupach tego nurtu. Z kolei Negative Vibes to projekst z Warszawy obracający się w klimacie hardcore/punk inspirowany głównie pierwszą falą amerykańskiego hardcore z początku lat 80.



Lipiec na Moście Kultury rozpocznie się potańcówką w stylu retro. W sobotę o godz. 20 wystąpi RETROprojekt, stworzony z głębokiej inspiracji muzyką lat 20/30. XX wieku. Ich recital muzyczny poświęcony jest głównie legendarnym artystkom z okresu międzywojnia: Marlene Dietrich oraz Edith Piaf. Muzycy wykonują również najpiękniejsze polskie tanga i walce z repertuaru Hanki Ordonówny czy Mieczysława Fogga.



W niedzielę na godz. 13 zaplanowano tradycyjne warsztaty kulinarne. Z kolei o godz. 20 wystąpi duet Jarząbek-Jurkiewicz, którzy w swojej twórczości odwołują się do muzycznej działalności legendarnego Jaromira Nohavicy.



Dodatkowym wydarzeniem będą wtorkowe Wakacyjne Warsztaty Bębniarskie, które rozpoczną się o godz. 16.



Wstęp na wszystkie atrakcje Mostu Kultury jest bezpłatny.

Program:

Piątek, 30 czerwca, godz. 20: koncert - Prisoners By Choise + Negative Vibes

Sobota, 1 lipca, godz. 20: retro potańcówka - Pani Baum

Niedziela, 2 lipca, godz. 13: warsztaty kulinarne; godz. 20: koncert - Jarząbek-Jurkiewicz

Wtorek, 4 lipca, godz. 16: Wakacyjne Warsztaty Bębiniarskie