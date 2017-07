Witek Łukaszewski & Grand Piano w Radiu Lublin

Grand Piano to formacja poetycko-rockowa, sterowana przez Witka Łukaszewskiego (pisarza, autora powieści, wierszy i gitarzysty trzykrotnie wybranego najlepszym gitarzystą flamenco w Polsce). W czasie koncertu usłyszą Państwo teksty i nuty nawiązujące do Pink Floyd, The Doors, Bacha, Grechuty i Dire Straits.



Podczas koncertu w Lublinie obok Witka Łukaszewskiego wystąpią: Agnieszka Kowalczyk (wiolonczela), Kasia Klebba (skrzypce), Matt Urbaniak (fortepian elektroniczny), Joanna Dudkowska (bas), „BobeK” Bobkowski (perkusja).



Bilety do zdobycia na antenie i profilu facebookowym Radia Lublin.