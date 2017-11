Emilia Sadowska opowiada w spektaklu symboliczną historię naszego miasta. Zaczynając od kontrowersyjnej legendy o nazwie miasta, nadanej przez nałożnicę Lestka, przez mistyczne motywy malowideł anielskich z Kościoła św. Trójcy”, mroczne czasy zamku więzienia po Majdanek.

– Bardzo przeżyłam Majdanek. Najbardziej stada czarnych ptaków. Ich badawcze oczy. I twarze, tak twarze – mówi Sadowska.

Spektakl ma 17 odsłon. Artyści na nowo chcą odczytać historię miasta przez pryzmat wydarzeń, fresków, mitów, bohaterów. Dla reżysera liczy się śpiew, balet, chór, kostium i miasto. Stąd scenografia Łukasza Nowaka będzie syntetyczna i umowna. Rusztowania to „szkielet miasta”. Ciało to – wizualizacje i multimedia. Światło i kolor.

Przewodnikami po niecodziennej przeprawy przez 7 wieków będą Demon (na zmianę grają: Natalia Skipor i Sylwia Pogoda), Widzący z Lublina (Marcin Januszkiewicz, Jakub Gąska).

– Demon jest kobietą. Widzący próbuje dociec, dlaczego ten Demon tak tu bruździ. Dlaczego są wciąż pożary, katastrofy, nieszczęścia – tłumaczy rezyser. – Są odwołania do tej postaci – dodaje pytana czy Widzący ze spektaklu to cadyk, którego demony wyrzuciły z okna domu przy ulicy Szerokiej. - Ale nasz Widzący jest outsiderem, niepokorną postacią – tłumaczy Sadowska, która nie ukrywa, że chciałaby zastopować Demona. Oswoić go. Wyciszyć. I tu będzie dla widzów niespodzianka. Mocna niespodzianka – zapowiada.



•„Fidelitas – Suita Lubelska”. Premiera sobota, 18 listopada, 18.00 bilety od 85 zł, 19 listopada 17.00 od 70 zł, 02 grudnia 18.00 od 50 zł, 09 grudnia sobota18.00 od 50 zł. Rezerwacja: +48 81 532 96 65