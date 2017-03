"Miasto Dada" i "Bobo Bu" - spektakle w Centrum Kultury (WYGRAJ BILETY)

Spektakl "Miasto Dada" stawia pytanie o odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Akcja toczy się w mieście zmagających się tłumów - kolaż elementów teraźniejszości i historii opowiedziany i wyśpiewany chórem. Energetyczny, dynamiczny spektakl; z jednej strony teatr ruchu, niemalże tańca, z drugiej jednak z mocno wyeksponowanym tekstem z akcentem postawionym na... odsensawianie treści.

"Bobo Bu" to przedstawienie skierowane do dzieci od lat 6. Może stanowić ciekawe i merytoryczne wsparcie dla rodziców, którzy przeprowadzili już ze swoimi dziećmi pierwsze rozmowy na temat prokreacji. Spektakl nie ma na celu wyręczać rodziców, lecz kładzie nacisk na pogłębianie kompetencji komunikacyjnych, traktowanie dziecka jako pełnoprawnego partnera dyskusji, który ma prawo do zadawania pytań, w którym należy jak największy skarb pielęgnować kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia.

Bilety na spektakl "Miasto Dada" kosztują 20 i 30 zł. Wejściówki na "Bobo Bu" do nabycia w cenie 10 zł.

Mamy dla Was jedno dwuosobowe zaproszenie na spektakl "Miasto Dada" na 12 marca oraz "Bobo Bu" na 11 marca. Pytanie konkursowe zadamy o godz. 15 na naszym profilu Dzieje się w Lublinie na Facebooku.