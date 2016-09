Niedziela w Andersenie: "Pyza na polskich dóżkach"

Tytułowa Pyza zabierze dzieciaki na ścieżki, gdzie sama stawia pierwsze kroki i gdzie młodzi widzowie mają szansę spotkać bogaty podwórkowy zwierzyniec. Każde spotkanie ze zwierzakiem to jednocześnie spotkanie z ludową piosenką i z polskim folklorem. Wszystko w formie zabawy teatralnej, teatru interaktywnego, w którym dzieci i ich rodzice, siedzący wraz z aktorami na scenie mogą wpływać na przebieg i tempo spektaklu. - To, czy uda się nam pogłaskać wszystkie spotkane przez Pyzę zwierzaki zależy od Was! - zachęcają organizatorzy.



Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 0 do 3 lat. Bilety do kupienia w kasie teatru (Pn. – Pn.: godz. 8.00 – 16.00, oraz na dwie godziny przed wydarzeniem). Koszt: 25 zł.