"Ostatnie Solo K." - spektakl w Centrum Kultury

- Tańcząc idziesz uparcie do przodu (ta…), patrzysz przed siebie i myślisz tylko o tym, co będzie jutro (znowu?). Ale jednocześnie nie daje ci spokoju, uwiera cię i wciąż natrętnie powraca myśl: gdybym wtedy… (co?) Sięgasz pamięcią wstecz, odtwarzasz w głowie sekwencję zdarzeń i przyglądasz się człowiekowi, którym byłeś (a teraz nie jesteś?) Przewijasz taśmę po raz kolejny i dochodzisz do wniosku… (no właśnie?!), że nie jest tak źle, chyba (o matko…) - tak piszą o spektaklu jego organizatorzy.

Jest to solowy spektakl taneczny w wykonaniu Ryszarda Kalinowskiego, tancerza i aktora od lat związanego z Lubelskim Teatrem Tańca. On również odpowiada za koncepcję i choreografię spektaklu.

Wstęp na przedstawienie jest bezpłatny. Obowiązują darmowe wejściówki do pobrania w kasie CK.