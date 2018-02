Premiera nowego spektaklu Teatru Andersena "Księga Dżungli"

Mowgli, główny bohater, na co dzień zżyty ze zwierzętami, próbuje wrócić do świata ludzi. Po drodze napotyka różne przeszkody i odkrywa w sobie coraz to więcej nowych wątpliwości. - To nie tylko wesoła bajka, ale przede wszystkim wielowarstwowa historia o poszukiwaniu tożsamości oraz próbie zrozumienia i oswojenia tego, co inne - twierdzą organizatorzy spektaklu.

Reżyserii przedstawienia podjął się znany z nietypowej interpretacji "Wesela" w Andersenie Jakub Roszkowski. To on dokonał również tłumaczenia i adaptacji tekstu noblisty Rudyarda Kiplinga. - Czytałem go. Zacząłem go lubić. Potem trochę się na niego obrażałem. Znowu coś mnie w nim pociągało. Plątanina myśli, pomysłów... I w tym Mowgli. Człowiek wśród zwierząt i zwierzę wśród ludzi. Uchodźca - opowiada reżyser.

W rolę Mowgliego na scenie wcieli się Konrad Biel, absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu, związany z Andersenem od 2006 roku. Towarzyszyć będzie mu cały zespół aktorski Teatru Andersena, m.in.: Ilona Kolejda-Zgiet, Mirella Rogoza-Biel, Bartosz Siwek i Jacek Dragun. Za scenografię odpowiada Maciej Chojnacki. Nad ruchem scenicznym i chórami pracowała Elżbieta Rojek.

"Księga Dżungli" to spektakl dla widzów od 10 roku życia. Oficjalna premiera będzie miała miejsce w sobotę, 10 lutego o godz. 17. Spektakl będzie można oglądać codziennie do 22 lutego (od poniedziałku do piątku podwójne pokazy o godz. 9.30 i 11.30; w sobotę, 17 lutego o godz. 16 oraz w niedziele, 11 i 18 lutego o godz. 12). Bilety na premierę kosztują 35 zł.