Spektakl "Basia sama w domu" w Chatce Żaka

Przedstawienie Marka Rębacza to zimowa, świąteczna opowieść o dziewczynie, która prowadzi pensjonat w górach. W wigilijny wieczór do pensjonatu nieoczekiwanie trafia trzech podejrzanych mężczyzn. W radio, co chwila, podawane są komunikaty o trzech poszukiwanych przestępcach, Basia ma więc prawo myśleć, że to właśnie oni.

Obsada: Mikołaj Roznerski, Krzysztof Kiersznowski, Lech Dyblik, Sławomir Pacek, Klaudia Kuchtyk.

Bilety w cenach od 45 do 75 złotych można kupić na stronie internetowej kupbilecik.pl.