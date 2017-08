Spektakl dla dzieci: "Improwizowana księżniczka"

Co Gdzie Kiedy. Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza na pokaz inspirowanego spektaklu na podstawie Księżniczki na ziarnku grochu Andersena. Wydarzenie odbędzie się 13 sierpnia o godz. 17.

- Historia napisana przez Andersena to zaledwie jedna strona do przeczytania w mgnieniu oka. Co zatem można z niej zrobić na scenie? Otóż wiele. Można wymyślać mnóstwo zdarzeń - przekonują organizatorzy.



Spektakl przygotują Konrad Biel i Bogusław Byrski, którzy w w zabawny sposób i z udziałem publiczności opowiedzą "Księżniczkę na ziarnku grochu" H.Ch. Andersena.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.