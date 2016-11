Teatr Baniek Mydlanych w Centrum Kongresowym UP

W dziwnym czarodziejskim kraju olbrzymich mydlanych baniek - "Bańkolandzie" wszystko ciekło swoją koleją! Profesor Bulbulas - wykładowca czarodziejskiej "Bul-bul" szkoły w oczekiwaniu swojego 120 letniego jubileuszu, zafascynował się czytaniem baśni i czarodziejskich ksiąg. Lecz któż mógł przypuścić że księga, którą otworzy, przemieni go w złośliwego trolla, a mieszkańców kraju wciągnie w wir dziwnych i niewiarygodnych przygód! Bajeczne "Krzywe bańkolustro", które stworzy Profesor Bulbulas, przewróci całą "Bańkolandzie" do góry nogami!



Przedstawienie ma charakter interaktywny i preznaczone jest dla całych rodzin. Szczególnie dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Czas trwania - 1godz. 10 min.



Bilety na wydarzenie kosztują od 30 do 45 zł. Do nabycia m.in. na stronie kupbilecki.pl (TUTAJ).