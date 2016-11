W nowym kinie: Poławiacze Pereł

W trakcie imprezy widzowie będą mogli przekonać się, co wyniknie z przeniesienia postaci filmowych na teatralną scenę. Założenie jest proste. Aktorzy do ostatniej chwili nie wiedzą z czym przyjdzie im się zmierzyć. Po raz pierwszy ogladają film razem z publicznością. W pewnym, nieznanym momencie jest on zatrzymywany a artyści muszą wcielić się w filmowe postacie i stworzyć teatralne, alternatywne zakończenie.



- Jeżeli jesteście ciekawi, co wyniknie z takiej mieszanki, musicie odwiedzić nasz klub festiwalowy w poniedziałkowy wieczór - zachęcają organizatorzy.



Wstęp wolny.