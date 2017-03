Zabawa w miłość w Teatrze w Remizie

Bawiliście się tak kiedyś? W Romea i Julię, Piękną i Bestię, w parę kochanków z "Przeminęło z wiatrów"? Bo oni się bawią. Intensywnie, w pośpiechu, jakby w jeden wieczór chcieli zagrać wszystkie romantyczne postacie świata. Ona ściąga kostium Kleopatry, by włożyć suknię Scarlett. On zamienia futro na śnieżnobiałą koszulę. Lub zupełnie nadzy w wymaiginowanym raju bawią się jabłkami.

Zmieniają się stroje, zmienia się muzyka i nastrój. Jest poważnie i patetycznie, a za chwilę sentymentalnie i zabawnie. To teatr, który bawi, wzrusza, a za chwilę uderza po głowie i daje do myślenia.

- To spektakl o różnych obliczach miłości - mówi Joanna Lewicka reżyserka "Lublove". - I o tym, jak miłość może być maską, za którą się ukrywamy. To także opowieść o tym, że potrafimy kochać mimo przeszkód, z pozoru nie do przejścia. Romeo i Julia kochali się pomimo konfliktu miedzy rodzinami. Wenus i Adonis mimo tego, że ona była boginią, a on człowiekiem. Tristian i Izolda też nie powinni być razem, a jednak byli. To właśnie przeszkody definiują uczucie w literaturze.

Dziś zakochani takich problemów jak Rhett Butler i Scarlett O'Hara czy bohaterowie szekspirowskich dramatów nie mają. - Dziś, gdy wszystko jest tak ulotne, a życie toczy się tak szybkim tempie, naszym największym problemem jest brak komunikacji - stwierdza reżyserka. - Nie chciałam jednak opowiadać o Facebooku i całym tym internetowym świecie. Szukałam długo, przeczytałam wiele książek. W końcu znalazłam tą właściwą. Gdzie autorka rozkłada miłość na czynniki pierwsze. I pokazuje, jak psujemy nawet największe uczucie tylko dlatego, że mamy ogromne lęki. Ze strachu.

Na "Lublove" do sali teatralnej w remizie OSP w Łączkach-Pawłówku (gmina Borzechów) zaprasza Stowarzyszenie Centrum Artystyczne Teatr w Remizie. Spektakl jest głównym punktem programu VI Gminnego Dnia Kobiet. Sobota, 4 marca, godz. 18. Wstęp wolny.

LUBLOVE

reżyseria: Joanna Lewicka

kostiumy: El Bruzda

światła: Karol Rębisz

występują: Katarzyna Tadeusz, Wojciech Kaproń

Premiera: 22 lipca 2016 r.