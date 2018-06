Nowe połączenia do trzech miast z Portu Lotniczego Lublin. Pierwszy samolot wylądował

W piątek o godz. 12.15 (10 minut przed rozkładowym czasem) wylądowała maszyna z Kijowa. Na jej pokładzie przyleciało 120 osób, z czego ok. 80 to uczestnicy oficjalnej delegacji, w której znaleźli się przedstawiciele przewoźnika, portów lotniczych, ukraińscy parlamentarzyści oraz dziennikarze. W międzyczasie samolot ma wykonać połączenie do Chersonia i z powrotem (wystartował z blisko godzinnym opóźnieniem. Odlot do stolicy Ukrainy zaplanowany jest na godz. 19.40.



– Na razie trudno jest mi powiedzieć o zainteresowaniu biletami. Dopiero rozpoczęliśmy kampanię promocyjną i spodziewamy się, że po pojawieniu się informacji o pierwszych lotach w mediach sprzedaż zacznie rosnąć. Jesteśmy przekonani, że pasażerowie będą korzystać z naszej oferty – mówi Igor Logvynenko, dyrektor generalny Bravo Airways.

Na działania związane z promocją ukraiński przewoźnik czasu miał niewiele, bo oficjalne informacje o nowych trasach pojawiły się dopiero dwa tygodnie przed inauguracją połączeń. – Straciliśmy dużo czasu na uzyskanie wszystkich pozwoleń i na różne formalności, dlatego tak późno ogłosiliśmy nowe kierunki. Ale liczę, że szybko nadrobimy ten czas – wyjaśnia.



Od sierpnia ubiegłego roku do Kijowa Żulan z Lublina latają linie Wizz Air. Ale władze lubelskiego portu już wcześniej podejmowały starania w celu uruchomienia połączeń na Ukrainę.



– Zabiegaliśmy o to od początku naszej działalności, poza oczywistymi kierunkami, jak Wyspy Brytyjskie czy Skandynawia. Już w 2013 roku odbyliśmy wiele podróży w tym kierunku i odbyliśmy wiele rozmów w celu uruchomienia połączeń z ukraińskimi miastami. Późniejsze wydarzenia za naszą wschodnią granicą zablokowały realizację tych planów, dlatego z tym większą radością otwieramy nowe trasy. Mam nadzieję, ze to jest pierwszy krok do otwarcia kolejnych między Lublinem i Ukrainą – mówi Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin.



Do stolicy Ukrainy Bravo Airways będzie latać trzy razy w tygodniu, oprócz piątków także w poniedziałki i czwartki. Trzy rotacje tygodniowo planowane są także do Chersonia: w środy, piątki i niedziele. Rejsy do Charkowa będą wykonywane w poniedziałki i czwartki.