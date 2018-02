Kobieta zamordowana przy ul. Gęsiej w Lublinie była w ciąży. Nowe fakty ws. zabójstwa

Z nieoficjalnych informacji wynika, że sekcja zwłok dowiodła, iż Monika R. była w 4-5 miesiącu ciąży. Kobieta od ok. 3 lat mieszkała z nowym partnerem. Z mężem, 47-letnim Piotrem R. byli w separacji. O ciąży kobiety, miał wiedzieć jej dorosły już syn oraz koleżanka. Możliwe, że dowiedział się o tym również Piotr R. i dlatego zaczaił się na kobietę na parkingu przed jej domem. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, mężczyzna chciał, by żona do niego wróciła. Nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Próbował nawet popełnić samobójstwo, połykając środki owadobójcze.

Do zabójstwa Moniki R. doszło w ostatni wtorek. Śledczy ustalili, że Piotr R. czekał na swoją żonę w samochodzie, zaparkowanym przed jej blokiem Przed godz. 6 rano 41-latka wyszła do pracy. Zaczęła czyścić szyby w swoim aucie, kiedy zauważyła męża.

Z relacji świadka wynika, że kobieta rzuciła się do ucieczki. Piotr R. pobiegł za nią. Był uzbrojony w jakieś narzędzie, prawdopodobnie klucz do kół. 41-latka próbowała schronić się na klatce schodowej. Nie zdążyła jednak zamknąć drzwi. Napastnik dopadł ją przy wejściu i zadał kilka ciosów w głowę.

Po napaści mężczyzna pobiegł do swojego samochodu i uciekł, taranując pobliskie ogrodzenie. Według śledczych, wszystko rozegrało się na tyle szybko, że świadek zdarzenia nie zdążył powstrzymać napastnika. Monika R. zginęła na miejscu.