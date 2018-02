Strażacy gaszą samochód, znajdują w środku człowieka. Dramatyczne wideo świadka zdarzenia

Do pożaru doszło w środę po godz. 9 przy ul. Lubelskiej w Kraśniku. Przechodnie zauważyli dym, wydobywający się z zaparkowanego volvo. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy zaczęli gasić auto. Początkowo nikt nie przypuszczał, że w środku może ktoś być. Po pewnej chwili jeden z ratowników dostrzegł coś przez szybę w tylnej części auta. Natychmiast otworzył bagażnik. A tam, przykryty ubraniami leżał mężczyzna.

Akcję ratunkową nagrał nasz Czytelnik, który w tym czasie przebywał w pobliskiej przychodni. Zarówno on jak i inni świadkowie zdarzenia nie przypuszczali, że w aucie może ktoś być.

Po reanimacji mężczyzna odzyskał przytomność. Później przetransportowano go śmigłowcem do szpitala. Po sprawdzeniu tożsamości okazało się, że to 47-latek, poszukiwany w związku z zabójstwem przy ul. Gęsiej w Lublinie.

>>> Czytaj więcej: Lublin: Zabójstwo przy Gęsiej. Poszukiwany wyciągnięty z płonącego samochodu [zdjęcia]

Uwaga! Wideo jest widoczne po wyłączeniu AdBlocka.