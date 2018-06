Przyszedł w odwiedziny do hospicjum, wykazał się szczytem bezduszności

Do kradzieży doszło w połowie maja. Policjanci z I komisariatu otrzymali zgłoszenie, że z terenu hospicjum w centrum miasta nieznany sprawca włamał się do zamontowanej na korytarzu puszki na darowizny. Sprawca odgiął skobel i wyciągnął datki. Jego łupem padło 500 złotych.

Kryminalni zabezpieczyli, a następnie przejrzeli zapis monitoringu. Zauważyli na nagraniu mężczyznę, który tego dnia odwiedzał w hospicjum kogoś bliskiego z rodziny. Okazało się, że to właśnie on mógł mieć związek z włamaniem do puszki z pieniędzmi. Nie pomylili się.

Przed kilkoma dniami sprawca został zatrzymany na jednej z ulic Lublina. Dzielnicowy z I komisariatu podczas służby zauważył mężczyznę, którego kryminalni typowali do tej kradzieży. Chwilę później 36-latek był już w rękach policjantów.

Mieszkaniec Lublina na I komisariacie usłyszał zarzuty kradzież z włamaniem. Ponieważ mężczyzna wcześniej odbywał karę za podobne przestępstwa, odpowie w warunkach recydywy. Policjanci na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli od niego gotówkę.

Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.