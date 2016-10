20. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie (program)

Jubilat pokazał program urodzin. I już sprzedaje bilety. Tegoroczna, dwudziesta edycja święta tancerzy zaczyna się w Lublinie 3 listopada i potrwa do 13 listopada.

20 edycja międzynarodowego wydarzenia to okazja, żeby zobaczyć zagranicznych gości, tancerzy pracujących w kraju oraz powspominać artystów, których oglądaliśmy (i polubiliśmy) w czasie poprzednich spotkań. Organizatorzy postanowili, że wchodzą w nową dekadę z nowym pomysłem na festiwal. Powiększają go. Pierwszą gwiazdę – Nederlands Dans Theater 2 już widzieliśmy w czerwcu. Teraz pora na jedenastodniowy maraton, by zakończyć 20. MSTT w grudniu oglądaniem Polskiego Baletu Narodowego.

Będzie więc świetna okazja by zobaczyć przeróżne formy tańca i ruchu – od klasyki po eksperymenty. Widzowie, którzy zaczynają przygodę z oglądaniem tego rodzaju sztuki mogą się zorientować. Osoby, które od wielu, wielu lat chodzą na propozycje Lubelskiego Teatru Tańca i ich gości (oraz przyjaciół) też powinny być zadowolone. Dowiemy się, co u takich twórców jak Leszek Bzdyl czy Wojtek Mochniej oraz dzięki cyklowi „Młoda Polska” i pokazom w ramach platformy Aerowaves – co robią młodzi i bardzo młodzi.

Z adnotacją „gwiazda” są pokazy Club Guy&Roni, Don Gnu, Anton Safono i Polski Teatr Tańca.

Lubelscy tancerze rozpoczynają wydarzenie, pokazując „Swing city” (Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej) i „Stalking Paradise” (Lubelski Teatr Tańca). Dwa wydarzenia powstały z myślą o 20. MSTT – to „Bataille i świt nowych dni” Sławka Krawczyńskiego i Anny Godowskiej oraz polsko austriacki premierowy projekt „Metabird: Nasza Etologia” Hygin Delimat, Josseline Black.

Organizatorzy postawili na magię liczb, na spektakle tworzące program 20. urodzin imprezy bilety są po 20 złotych. Bez względu na to czy wybierzemy się do Sali Operowej w CSK czy na spektakl w Galerii Labirynt czy Sali Widowiskowej CK. Karnety są po 200 zł. Kupować można w kasie CK i na tiketto.pl

Bezpłatne wejściówki obowiązują na koncercie i pokazach filmów (odbiór w kasie CK na godzinę przed wydarzeniami).





Program Festiwalu:

3 listopada / czwartek

19:00

„Swing city” Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej - Polska

Sala Widowiskowa CK

4 listopada / piątek

19:00

„Stalking Paradise” Lubelski Teatr Tańca – Polska

Sala Widowiskowa CK

5 listopada / sobota

18:00

“Happiness” Club Guy & Roni – Holandia

Sala Operowa CSK / Pl. Teatralny 1

20:00

„Karov” Efrat Rubin - Izrael

Sala Widowiskowa CK

6 listopada / niedziela

17:00

“Nesting” Krakowski Teatr Tańca – Polska/ Izrael

Przestrzenie CSK / Pl. Teatralny 1

19:00

“Living Leaving” Adi Weinberg – Izrael

Sala Czarna CK

20:00

Kino Mistrzów Tańca „Mr Gaga” reż. Tomer Heymann – Izrael

Sala Kinowa CK



7 listopada / poniedziałek

19:00„Zagubieni w skórze” Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark – Polska

Sala Widowiskowa CK

20:30

Kino Mistrzów Tańca – Z Archiwum MSTT: “Co(te)lette” Ann Van den Broek - Holandia,

Sala Kinowa CK



8 listopada / wtorek

19:00

„Bataille i świt nowych dni” Sławek Krawczyński, Anna Godowska – Polska

Sala Widowiskowa CK

20:30

Kino Mistrzów Tańca – Z Archiwum MSTT: “Re:mapping the body” Compagnie Linga – Szwajcaria

Sala Kinowa CK

9 listopada / środa

17:00

Dances with Camera 2016 – pokaz zorganizowany we współpracy z Kinoteatr Projekt

Sala Kinowa CK

19:00

„Metabird: Nasza Etologia” Hygin Delimat, Josseline Black – Premiera Polska /Polska/ Austria

Sala Widowiskowa CK

20:30

Kino Mistrzów Tańca – Z Archiwum MSTT: “Glow” Chunky Move - Australia

Sala Kinowa CK

10 listopada / czwartek

18:00

“N.A.R.G.” Don Gnu - Dania

Galeria Labirynt / ul. Popiełuszki 5

19:30

“LARA” Mirjam Sögner – Niemcy

Sala Widowiskowa CK

20:30

“Elvedon” Christos Papadopoulos - Grecja

Sala Widowiskowa CK

11 listopada / piątek

17:00

„Art of Falling” Teatr Tańca Karakuli – Białoruś

Sala Kameralna CSK / Pl. Teatralny 1

18:00

„Game zone” Anton Safonov - Ukraina

Sala Kameralna CSK / Pl. Teatralny 1

20:00

„Transmigrazione di fermenti d’amore” Teatr Dada von Bzdülöw – Polska

Sala Widowiskowa CK



12 listopada / sobota

18:00

„Młode talenty” – laureaci ogólnopolskich konkursów tańca i choreografii

„Inner place” Dominika Wiak

„Three Days of Snow” Anna Mikuła, Dariusz Nowak

„D O M I NI Q U E” Maciej Kuźmiński, Dominik Więcek

„Homogemonia” Ewelina Drzał-Fiałkiewicz

„5 dm3” Anna Kamińska, Patryk Durski

Sala Widowiskowa CK

20:00

„Uję (Ci )” Anna Krysiak, Wojtek Mochniej – Premiera Polska/ Polska/ Kanada

Sala Czarna CK

13 listopada / niedziela

18:00

„Zdarzenia” Pracownia Fizyczna i SzaZA – Polska

Sala Widowiskowa CK

20:00

„Czterdzieści“ Polski Teatr Tańca – Polska

Sala Operowa CSK / Pl. Teatralny 1



Wydarzenia towarzyszące:

- Nocne rozmowy z artystami, 6-13 listopada, Piwnice CK

- Warsztaty z pisania o tańcu

- Warsztaty GAGA: 5–6 listopada. Warsztaty tańca współczesnego 11-13 listopada, Sale Prób 3, 4, 5 – CK, Galeria Labirynt. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia do nadsyłania na adres: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl