Europejski Festiwal Smaku 2016: Wielkie smakowanie w Lublinie

W sobotę, 3 września, startuje 8 edycja Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie, w tym roku poświęcona Armenii. Festiwal potrwa aż 10 dni, a organizatorzy spodziewają się 100 tysięcy gości. Wybraliśmy dla was najsmaczniejsze „kąski”, których nie wolno przegapić.

Europejski Festiwal Smaku w Lublinie to dziś jeden z najważniejszych, wielokulturowych festiwali w Polsce. Pokazuje różnorodne oblicza kultury: od muzyki, poprzez obraz, słowo, a także stół i kulinaria. - Chcemy nakłaniać naszych odbiorców do zwrócenia się ku produktom regionalnym i sezonowym, ukazując ich obecność i twórcze wykorzystanie we wszystkich obszarach: kuchni wysokiej, wyrafinowanej, w restauracjach regionalnych, a także w kuchni domowej, codziennej - mówi Monika Kucia z Warszawy, współautorka nowej idei festiwalu. Oto najważniejsze punkty na kulinarnej mapie festiwalu. Piwo festiwalowe Już w sobotę, 3 września, o godzinie 20 w Pubie U Fotografa odbędzie się premiera festiwalowego piwa, uwarzonego przez Browar Zakładowy z Poniatowej. Nazywa się „Mleczarz”, zostało przygotowane z użyciem laktozy z mleka koziego (herb Lublina). W sobotę, 10 września, o godzinie 17 w Browarze Grodzka 15 będzie słynne piwo Zielone Biłgorajskie, ulubiony napój królowej Marysieńki. Sekretny kod złamali piwowarzy z Grodzkiej 15, specjalnie z tej okazji na Starym Mieście pojawi się orszak Króla Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Zdrowa żywność We wtorek i środę, 6 i 7 września, na placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur pojawi się Stół Spotkania. Od godziny 12 do 16 w cyklu „Serce przy stole” spotkacie tu małych producentów z regionu, którzy prezentować będą najsmaczniejsze produkty regionalne: sery, wędliny, miody, nalewki, zioła. Będzie można ich poznać, skosztować dobrych rzeczy, wziąć namiary i od czasu do czasu pojechać po produkty prosto od człowieka. - Gdy buduje się relację, to spotkanie jest wyjątkowe, jest wspólną sprawą, a nie handlem - mówi Monika Kucia.

Jean Bos

Ciasteczka Czechowicza w Hotelu Wieniawski We wtorek, 6 września, o godzinie 18 w restauracji Trzy Romanse Hotelu Wieniawski odbędzie się wernisaż „Ciasteczka Czechowicza”. Jacek Ochal ze słynnej Cukierni Williams postanowił odtworzyć recepturę ciasteczek z pieprzem, którymi zajadał się poeta Józef Czechowicz. Po latach znów ich spróbujemy. Jarosław Cymerman, szef Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza opowie o poecie smakoszu. Jarmark Inspiracji Tegoroczna edycja zgromadzi blisko 150 wystawców z kraju i zagranicy. Jarmark zaczyna się w środę, 7 września o godzinie 12, od czwartku do niedzieli 11 września od 10 do 19 lub ostatniego gościa. Na stoiskach rozstawionych na deptaku, placu Łokietka i całym Starym Mieście spotkacie kupców z takich krajów jak Grecja, Armenia, Ukraina, Francja, Austria, Gruzja, Węgry, Turcja, Bułgaria, Hiszpania, Litwa, Włochy i Maroko. Na stoiskach z jedzeniem skosztujecie takich potraw jak: bałkańska pita, tarta i burek, hiszpańska paella, ormiański lawasz i basturma. W Ormiańskim Miasteczku Smaku kaukaski grill rozstawi Paweł Portoyan. Przed Bramą Krakowską Walenty Kania będzie w kociołkach gotował gulasze i zapiekanki. Gwiazdy na placu Po Farze Na scenie muzycznej na placu Po Farze od piątku do niedzieli (9-11 września) będą trwały pokazy szefów kuchni, konkurs Good Chef dla zawodowców i uczniów, degustacje. A w najlepszych restauracjach Starego Miasta będą serwowane słynne ormiańskie dania. Także na placu Po Farze - w sobotę, 10 września, o godzinie 16.55 - Jean Bos ze Sławomirem Sosnowskim, marszałkiem Województwa Lubelskiego przyrządzą potrawy z mięsa świnki rasy puławskiej. Pokazowi towarzyszyć będzie degustacja potraw z rożna.

Stół Mieszka i Dobrawy Co jadł Mieszko I na uczcie wyprawionej po jego chrzcie? Na Europejskim Festiwalu Smaku niezwykły kwartet szefów kuchni w Hotelu Alter zaprosi na ucztę Stół Mieszka i Dobrawy, inspirowaną projektem „Stół Mieszka i Dobrawy”, już dwukrotnie zrealizowanym przez Fundację Ogólnopolskiego Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu. - Chrzest Polski oznaczał głęboką zmianę wzorców żywieniowych. Przyjęcie chrześcijaństwa oznaczało wprowadzenie zasad postu, opartego przecież na kuchni śródziemnomorskiej. W te dni, stanowiące razem ponad połowę roku, należało się „umartwiać” sięgając po takie smakołyki jak oliwa z oliwek, ryby, owoce morza, migdały, rodzynki, kasztany i orzeszki piniowe – tłumaczy profesor Jarosław Dumanowski z UMK w Toruniu, znawca kuchni staropolskiej, który jest konsultantem projektu. Początek w niedzielę, 11 września, o godzinie 15. Wstęp z zaproszeniami.

Kolacja z gwiazdami w Hotelu Ilan Na festiwalu aż roi się od kulinarnych gwiazd. Od Jaśka Kuronia, przez Roberta Makłowicza, Sedraka Mamulyana (na zdjęciu), mistrza kuchni z Armenii, Dianę Volokhovą z Armenii, Małgorzatę Kalicińską (gotuje na scenie), Ivo Violante i jego przyjaciół, Jeana Bosa, najlepszych szefów kuchni z Lublina. W czwartek, 8 września, o godzinie 19 w restauracji The Olive Hotelu Ilan odbędzie się wieczorna kolacja ze sztuką „Na styku kultur” z udziałem aktora Jerzego Rogalskiego. Gotować będą Diana Volokhova i Sedrak Mamulyan (potrawy ormiańskie) i Mateusz Białkowski, szef kuchni

The Olive. Rezerwacja zaproszeń: marketing@ hotelilan.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Kulinarne warsztaty dla dzieci To był hit zeszłorocznej edycji. Ivo Violante z przyjaciółmi na dziedzińcu Zamku Lubelskiego poprowadził brawurowe warsztaty gotowania dla najmłodszych. W tym roku też poprowadzi.

Nie może być inaczej. - Obiecałem im w tamtym roku. To było niesamowite przeżycie - mówi Ivo Violante z restauracji Ivo Italian. - Przygotowaliśmy zdrowe, kolorowe, ekologiczne dania oparte na tradycyjnych produktach z regionu - mówi Ivo. W tym roku Ivo będzie gotował z dziećmi w niedzielę, 11 września, od godziny 13 do 14 na placu Po Farze. W sobotę i niedzielę od godziny 15 przy Stole Spotkań na placu Łokietka z dzieciakami gotować będą młodzi szefowie kuchni ze szkoły Lider oraz Bon Appetit. Na warsztacie zdrowa kuchnia, dużo kolorowych warzyw, konkursy i niespodzianki.

Zielarka na warsztacie Zioła są na topie. Po raz pierwszy na Europejskim Festiwalu Smaku będą warsztaty zielarskie. Poprowadzi je Edyta Szast z Irlandii. Będzie aromatycznie i zdrowo. - Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem - mówi Edyta Szast. Warsztaty będą odbywać się w Trybunalska Caffe na Starym Mieście w Lublinie. W poniedziałek, 5 września, o godzinie 18 dla pań. We wtorek, 6 września, o godzinie 19 dla panów. - W świecie nastawionym na ilość ja propaguję jakość, w świecie nastawionym na pośpiech ja zwalniam. Mówią, że cierpliwy ugotuje kamień. Cieszy mnie, kiedy moi kursanci dokonują takich „niemożliwych” rzeczy w swoich kuchniach - dodaje Edyta. Od dziecka nauczona gotować i jeść zdrowo, nauczyła się szanować naturalne produkty i maksymalnie je wykorzystywać. - Uwielbiam karmić ludzi. Cieszy mnie ich wdzięczność za to, że dostali coś dobrego do jedzenia i za to, że umożliwiam im celebrowanie posiłku. Obecnie prowadzę szkolenia indywidualne i grupowe w Dublinie, gdzie mieszkam - dodaje Edyta Szast.

Najlepszy smak Lubelszczyny Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Lubelszczyzny - 2016” ma na celu przede wszystkim wyszukiwanie najlepszych produktów lokalnych i regionalnych z regionu Lubelszczyzny, promowanie ich, oraz wspieranie ich producentów. Konkurs ma pomóc wyłonić te produkty, które powinny być szczególnie eksponowane na mapie regionu. Chcemy ich twórcom wynagrodzić ich cierpliwość, pracowitość, przywiązanie do regionu i tradycji oraz dbanie o zachowanie najwyższej jakości wytwarzanych produktów. Pragniemy, by przyznane tytuły „Najlepszy Smak Lubelszczyzny - 2016” były dla twórców produktów regionalnych powodem do dumy, a także przyczynkiem dla wzrostu sprzedaży tych produktów - piszą organizatorzy. Partnerem konkursu jest Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Komisja pod przewodnictwem Roberta Makłowicza rozpocznie ocenę produktów w sobotę, 1 września, o godzinie 14 w Cafe Trybunalska. Ogłoszenie wyników zaplanowano na godzinę 19 na scenie na placu Po Farze. Zgłoszenia: Jan Babczyszyn: 516 478 508.

Europejski Festiwal Smaku 2016 - pełny program