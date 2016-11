Festiwal Jazz Bez w Lublinie. Program koncertów

Gratka dla miłośników dobrego jazzu! Już 7 grudnia w Lublinie wystartuje 9. edycja Festiwalu Jazz Bez. To trzy dni znakomitego koncertowania. Premiery, debiuty i niesamowita muzyczna energia.

Tegoroczny Jazz Bez odbędzie się w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) w dniach 7-9 grudnia. Organizatorzy festiwalu skupili się na prezentowaniu zespołów, które w Lublinie (a w niektórych przypadkach w ogóle w Polsce) usłyszeć będzie można na żywo po raz pierwszy. Wystąpią m.in. David Friesen & Andrew Arnautov Project, czyli niesamowity duet, którego muzykę można porównać do dźwiękowej podróży przez bezkresy improwizacji; kwintet Sisters in Jazz złożony z pięciu kobiet, które łączy niezwykłe wprost porozumienie na scenie, energia i współczesny, bardzo aktualny język muzyki; Budniak/Bakovsky Intermedium Quintet, czyli najlepszy przykład europejskiego, świeżego podejścia do jazzu.

Podczas 9. edycji Jazz Bez wystąpią artyści z Polski, Ukrainy, USA, Kuby, Niemiec, Włoch, Japonii i Norwegii, dzięki czemu lubelska widownia będzie miała okazję usłyszeć brzmienia z różnych zakątków świata. Dla organizatorów kluczowe jest jednak muzyczne porozumienie między Polską a Ukrainą. – Festiwal ma na celu integrację artystów po obu stronach granicy Shengen oraz inspirowanie kolejnych miast do wsparcia idei festiwalu i włączenia się w jego działania – twierdzą.

Jazz Bez to wyjątkowy, wędrujący festiwal, w którym muzycy przemieszczają się z koncertami pomiędzy miastami. Obecnie tworzy go federacja kilkunastu miast (8 na Ukrainie i 8 w Polsce ) oraz kilkudziesięciu współorganizatorów.

Bilet na koncert Sisters in Jazz kosztuje 20 zł. 15 zł zapłacimy za wejściówki na David Friesen & Andrew Arnautov Project, Karnas/Gnydyn Quartet i Budniak/Bakovsky Intermedium Quintet. Pozostałe występy są bezpłatne.

PROGRAM



7.12 / środa

godz. 19.00 – David Friesen & Andrew Arnautov Project * Piwnice CK / bilet: 15zł

godz. 21.00 – Slamjazzjam * Piwnice CK / wstęp wolny / zapisy: jazzbezwlublinie@gmail.com



8.12 / czwartek

godz. 20.00 – Karnas/Gnydyn Quartet * Sala Widowiskowa / bilet: 15 zł

godz. 22.00 – Slamjazzjam * Piwnice CK / wstęp wolny / zapisy: jazzbezwlublinie@gmail.com



9.12 / piątek

godz. 18.00 – Budniak/Bakovsky Intermedium Quintet * Sala Widowiskowa / bilet: 15zł

godz. 20.00 – Sisters in Jazz * Sala Widowiskowa / bilet: 20 zł

godz. 22.00 – Pan Zura * Piwnice CK / wstęp wolny