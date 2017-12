Mikołajki Folkowe 2017. Program wydarzeń i koncertów

Podczas nadchodzącej edycji Mikołajków nie zabraknie interesujących konferencji oraz wykładów (m.in. "Folklor po Edisonie", piątek, 8 grudnia, godz. 9), spotkań z artystami, tematycznych warsztatów i ciekawych występów.

Każdy festiwalowy dzień będzie kończył się wyjątkowym koncertem, podczas których wystąpią znakomici artyści z kraju i zagranicy. W piątek o godz. 20 usłyszymy "Kolędy z przyszłości"; zagrają: Grupa Kolędnicza Folusz (Giedlarowa), Kapela Brodow, Orkiestra Świętego Mikołaja.

Z kolei w sobotę o godz. 18 wystąpi litewski zespół Trys Keturiose, który od 1981 roku wykonuje oryginalne litewskie pieśni polifoniczne zwane sutartinės. Usłyszymy również wyspiarskie brzmienia w koncercie Ross Ainslie&Jarlath Henderson Band, czyli niezwykle utalentowany duet, który stworzył brzmienie kipiące od emocji i energii. Jest to fuzja fletów i dud, która przesuwa granice możliwości tych instrumentów. Zagranicznym artystom tradycyjnie towarzyszyć będzie Orkiestra Świętego Mkikołaja. Ponadto w sobotni wieczór zagrają laureaci konkursu Scena Otwarta 2017.

Koncert zamykający tegoroczną edycję Mikołajków Folkowych odbędzie się w niedzielę o godz. 18. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Arkona (Rosja) i Cronica. Arkona to zespół pagan folk metalowy. W swoich tekstach sięgają do tradycji rosyjskiego folkloru i słowiańskiej mitologii. Z kolei polska formacja Cronica to siedem osób, wnoszących do zespołu swoje indywidualne odczucie folkloru, przez co muzyka, którą tworzą, nie jest sztampowa i zestawia ze sobą, często bardzo różnorodne, odmiany melodii, wywodzących się z tradycji ludowych

Bilety na koncerty finałowe można nabywać w kasie Chatki Żaka lub na stronie internetowej: ekobilet.pl. Ceny: piątek - 15/20 zł; sobota - 30/35 zł; niedziela - 40/50 zł.

Program:

Piątek, 8 grudnia:

- 9.00 – Konferencja „Folklor po Edisonie” (ACK UMCS, sala nr 11)

- 12.00-20.00 – Scena Otwarta 2017 (ACK UMCS, Mała Sala Widowiskowa)

- 18.00-20.00 – Warsztaty Pieśni Litewskich – prowadzenie Trys Keturiose ( ACK UMCS, hol I piętro)

- 19.30 – Wernisaż wystawy „ Tradycja w Obiektywie” – Konkurs fotograficzny ( ACK UMCS, Czarne Foyer)

- 20.00 – Kolędy z przyszłości – Grupa Kolędnicza Folusz (Giedlarowa), Kapela Brodow, Orkiestra Świętego Mikołaja (ACK UMCS, Duża Sala Widowiskowa) – cena 15/20 złotych

Sobota, 9 grudnia:

- 12.00-14.00 – Dźwięki drumli - Warsztaty gry prowadzi Józef Sowa (ACK UMCS, sala nr 012)

- 12.00-17.00 – Etnokuchnie Świata - Gruzińskie Lobiani – warsztaty kulinarne (ACK UMCS, pod schodami)

- 14.00 – Festum Folkloricum – Promocja książki dr Joanny Dziadowiec (ACK UMCS, kawiarnia Le'Żak)

- 15.00 – Ludowa kamieniarka z Roztocza – Prelekcja i warsztat Stowarzyszenia Folkowisko (ACK UMCS, Mała Sala Widowiskowa)

- 16.00 – Festiwalowe Żywe Książki (ACK UMCS, Białe Foyer)

- 16.00 – Scena Tradycji - Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego i Kapela Opocznianka spod Opoczna (ACK UMCS, Czarne Foyer)

- 18.00 – Koncert na Sobotę: Trys Keturiose (Litwa), Ross Ainslie and Jarlath Henderson (Szkocja), Orkiestra Świętego Mikołaja i laureaci konkursu Scena Otwarta 2017 (ACK UMCS, Duża Sala Widowiskowa) – cena 30/35 złotych

Niedziela, 10 grudnia:

- 11.00 – Pająki, aniołki – otwarte warsztaty ozdób choinkowych (ACK UMCS, hol parter)

- 12.00 – Dźwięki drumli – warsztaty gry Józefa Sowy (ACK UMCS, sala nr 012)

- 13.00 – Dzieci w dawnych czasach – warsztaty muzyczne Agnieszki Bernackiej dla przedszkolaków (ACK UMCS, sala nr 08)

- 13.00 – Bal folk na dzień dobry – warsztaty tańców Patryka Wernio i Agaty Abramowicz - Dans Ludica (ACK UMCS, hol I piętro)

- 15.00 – Dzieci w dawnych czasach – warsztaty muzyczne Agnieszki Bernackiej dla uczniów szkół podstawowych (ACK UMCS, sala nr 08)

- 16.00 – Scena Tradycji – Kapela Henryka Gwiazdy (ACK UMCS, Czarne Foyer)

- 18.00 – Folk i okolice: Arkona, Cronica ( ACK UMCS, Duża Sala Widowiskowa) – cena 40/50 złotych