Świdnik Air Festival 2018 już w sobotę [program, bilety, dojazd]

Na pewno widowiskowe będą Biało-Czerwone Iskry, Orliki i oczywiście nasza międzynarodowa gwiazda Flying Bulls. Wiele osób czeka też na zabytkowe samoloty, których również podczas pokazów nie zabraknie – mówi Agnieszka Kalinowska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, który wspólnie z Urzędem Miasta organizuje Świdnik Air Festival.

– Ciekawy będzie także sobotni pokaz po zmierzchu – z ogniem, dymem i iskrami w wykonaniu pilota Marka Choima. Dla wielu interesujące będą też ewolucje śmigłowcowe – tego typu pokazy to rzadkość. Warto zobaczyć także latanie w formacjach i eksponaty z wystawy statycznej.

I Air Festiwal na trawiastym lotnisku w Świdniku rozpocznie się w sobotę. Pierwszego dnia na teren imprezy będzie można wchodzić już od godz. 12. Od tej godziny będą czynne też kasy. Sobotnie pokazy rozpoczną się dwie godziny później. Jako pierwszy zaprezentuje się legendarny An-2 – „Wiedeńczyk” pilotowany przez Zbigniewa Chłopeckiego i Jerzego Antoniewicza.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia imprezy będzie można podziwiać czeską grupę akrobacyjną „Flying Bulls” z lotniczej rodziny Red Bulla. Będzie można oglądać także zespoły akrobacyjne „Orlik” i Biało-Czerwone Iskry.

Drugiego dnia imprezy pokazy rozpoczną się o godz. 10, zaś na teren lotniska będzie można wchodzić już od godz. 8. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Poza pokazami lotniczymi będzie można oglądać wystawę statyczną. A na niej m.in. śmigłowce – SM-1 i SM-2, produkowane przed laty w PZL-Świdnik, a także wojskowe Mi-24 i Mi-8.

Na wystawę przyleci także samolot Bryza i TS-8 Bies. Będą też samoloty cywilne – Piper Seneca, Cessna 152, Cessna 172, Yak – 12, AN-2 „Wiedeńczyk”. Do statków powietrznych dołączą również szybowce i latające modele RC. Duże zainteresowanie wzbudzi na pewno replika Fokkera z czasów II wojny światowej.

Na wystawie będzie można zobaczyć także sprzęt wojskowy, m.in. czołg Leopard, wóz bojowy piechoty BWP-1, samobieżną haubicę 2S-1 „Goździk”. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych.

Organizatorzy przygotowali ok. 1200 miejsc parkingowych, zarówno płatnych, jak też bezpłatnych.

Bilety

Bilety na Świdnik Air Festival można kupić zarówno za pośrednictwem internetu – w serwisie biletyna.pl, jak i stacjonarnie – w kasie kina „Lot” w Świdniku. Kasy biletowe znajdować się będą też przy każdym wejściu na teren imprezy.

Są dwa rodzaje biletów – ulgowe (5 zł za jeden dzień) i normalne (10 zł za jeden dzień). Z ulgi będą mogli skorzystać m.in. uczniowie i studenci, emeryci i renciści, kombatanci, honorowi dawcy krwi i posiadacze kart „Rodzina 3+” i „Mieszkam w Świdniku, kupuję w Świdniku”. Dzieci do lat 7 wchodzą na teren imprezy za darmo. Za wstęp nie zapłacą także m.in. osoby niepełnosprawne i kombatanci wojenni, a także funkcjonariusze służb mundurowych. Bilety ulgowe będzie można kupić po okazaniu legitymacji uprawniającej do zniżki.

Wskazówki organizatorów

• zabierz ze sobą coś do picia, najlepiej niegazowaną wodę mineralną, nakrycie głowy i okulary. Na pewno przyda się krem z filtrem

• najlepiej ubrać się w wygodne i przewiewne ubranie

• zabierz ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol (bez ostrych zakończeń)

• zabierz ze sobą zatyczki do uszu, ponieważ mogą się przydać. Pokazy bywają głośne. To przyda się zwłaszcza dzieciom

• przydać może się też koc, karimata albo rozkładane krzesełko. Warto zabrać ze sobą również lornetkę czy aparat fotograficzny

• zabierz ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy i dokumenty i potrzebna ci ilość gotówki.

Jak dojedziemy na miejsce imprezy?

Komunikacja Między Lublinem a Świdnikiem będą kursować bezpłatne autobusy. Mają jeździć nawet co 10 minut. Ale najszybciej można będzie dotrzeć jednym ze specjalnie uruchomionych pociągów, które na pewno nie utkną w korkach

Pociągiem

Zaledwie 12 minut zajmie dojazd pociągiem ze stacji Lublin do stacji Świdnik Miasto położonej tuż obok miejsca lotniczego pikniku. Bilet normalny na przejazd w jedną stronę kosztuje 3,50 zł, a od tej ceny naliczane są jeszcze wszystkie ulgi ustawowe. – Bilet można kupić z wyprzedzeniem przez internet, w kasie biletowej albo w salonach Kolportera – mówi Zofia Dziewulska z Lubelskiego Oddziału Przewozów Regionalnych. Zakup będzie możliwy także przed wejściem do pociągu oraz na jego pokładzie. Komu tak będzie wygodniej, może wsiąść na stacji Lublin Północny, bo również tu zatrzyma się pociąg.

• Sobotnie odjazdy z Lublina do Świdnika: 5.12, 6,21, 9.01, 9.15, 11.00, 11.20, 12.20, 13.34, 14.25, 15.00, 15.26, 15.55, 16.55, 17.53, 19.07, 19.33, 20.42, 21.30, 21.55 oraz 22.40.

• Sobotnie odjazdy ze Świdnika do Lublina: 5.54, 6.48, 7.17, 8.28, 9.31, 10.37, 11.03, 12.23, 12.51, 13.13, 14.41, 15.05, 16.27, 17.13, 17.33, 18.16, 19.32, 20.08, 20.46, 21.33, 22.23.

• Niedzielne odjazdy z Lublina do Świdnika: 6.20, 8.05, 9.04, 9.35, 10.15, 11.20, 13.27, 14.52, 15.27, 15.55, 16.20, 16.55, 17.40, 17.48, 19.05, 20.12, 21.35, 22.51.

• Niedzielne odjazdy ze Świdnika do Lublina: 5.42, 6.44, 8.24, 9.05, 10.08, 10.46, 12.21, 12.52, 14.36, 15.58, 16.24, 17.17, 17.31, 18.16, 18.33, 19.32, 20.44.

Autobusem

Żeby dojechać z Lublina do Świdnika bezpłatną linią AIR FESTIVAL trzeba będzie się pofatygować przed stadion Arena Lublin, bo tylko stąd będą odjeżdżać specjalnie podstawione autobusy. – Pojazdy nie zatrzymają się na przystankach pośrednich – podkreśla Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego.

Inaczej będzie z powrotami. Autobusy AIR FESTIVAL wracające ze Świdnika w kierunku Areny Lublin będą się zatrzymywać na wybranych przystankach: Doświadczalna, Grygowej, Pogodna, Łabędzia, Lotnicza, Park Bronowice, Rondo Lubelskiego Lipca, Targi Lublin i Arena Lublin. Żeby wsiąść w autobus do Lublina trzeba będzie pójść w Świdniku na tymczasowy przystanek przy ul. Racławickiej za rondem, koło Domu Rzemiosła.

Uwaga! W razie potrzeby uruchomione mogą być dodatkowe kursy.

• Sobotnie odjazdy z Lublina: 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40, 17.50, 18.00, 18.10, 18.30, 18.50.

• Sobotnie odjazdy ze Świdnika: 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 20.50, 21.00, 21.10, 21.20, 21.30, 21.40, 21.50, 22.00.

• Niedzielne odjazdy z Lublina: 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40, 13,50, 14.10, 14.30, 14.50.

• Niedzielne odjazdy ze Świdnika: 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40, 17.50, 18.00.

(drs)