Air Festival 2018 w Świdniku. Będą dodatkowe pociągi na pokazy lotnicze

– Rozkład jazdy został dostosowany do godzin rozpoczęcia i zakończenia festiwalu – informuje Dominik Lebda, rzecznik Przewozów Regionalnych, które uruchomią takie połączenia na zlecenie samorządu województwa.

Organizatorzy spodziewają się tłumów miłośników lotnictwa. Sprzedano już ponad 6 tysięcy biletów. – Niezwykłych emocji maja dostarczyć podniebne pokazy akrobacyjne na światowym poziomie – zapowiadają przedstawiciele Urzędu Miasta, który jest organizatorem wydarzenia.

Dlatego zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowych pociągów. Przejazd ze stacji Lublin do stacji Świdnik Miasto będzie trwać 12 minut, bilet normalny kosztuje 3,50 zł i od tej ceny naliczane będą ulgi ustawowe. Bilety można kupić z wyprzedzeniem także przez internet oraz w sieci Kolporter, sprzedawane będą również przed wejściem do pojazdu. Pociągi będą się zatrzymywać na wszystkich pośrednich stacjach.

Odjazdy w sobotę

* Pociągi z Lublina do Świdnika będą odjeżdżać o godz. 5.12, 6,21, 9.01, 9.15, 11.00, 11.20, 12.20, 13.34, 14.25, 15.00, 15.26, 15.55, 16.55, 17.53, 19.07, 19.33, 20.42, 21.30, 21.55 oraz 22.40.

* Pociągi ze Świdnika do Lublina wyruszą o godz. 5.54, 6.48, 7.17, 8.28, 9.31, 10.37, 11.03, 12.23, 12.51, 13.13, 14.41, 15.05, 16.27, 17.13, 17.33, 18.16, 19.32, 20.08, 20.46, 21.33, 22.23.

* Pociągi z Chełma do Świdnika wyjadą o godz. 4.51, 5.45, 7.24, 8.21, 9.31, 11.48, 13.32, 15.25, 16.30, 17.10, 18.29 oraz 19.43.

* Pociągi ze Świdnika w stronę Rejowca odjadą o godz. 5.24 (do Chełma), 6.32 (do Chełma), 9.12 (do Zamościa), 11.33 (do Chełma), 13.45 (do Zamościa i Chełma), 15.16 (do Chełma), 16.07 (do Chełma), 17.07 (do Zamościa i Chełma), 18.05 (do Chełma), 19.18 (do Chełma), 21.42 (do Chełma), 22.52 (do Chełma).

Odjazdy w niedzielę

* Pociągi z Lublina do Świdnika wyjadą o godz. 6.20, 8.05, 9.04, 9.35, 10.15, 11.20, 13.27, 14.52, 15.27, 15.55, 16.20, 16.55, 17.40, 17.48, 19.05, 20.12, 21.35, 22.51.

* Pociągi ze Świdnika do Lublina wyjadą o godz. 5.42, 6.44, 8.24, 9.05, 10.08, 10.46, 12.21, 12.52, 14.36, 15.58, 16.24, 17.17, 17.31, 18.16, 18.33, 19.32, 20.44.

* Pociągi z Chełma do Świdnika wyjadą o godz. 4.46, 5.48, 7.23, 9.41, 11.55, 13.29, 15.28, 16.28, 17.11, 18.36, 19.48.

* Pociągi ze Świdnika w stronę Rejowca odjadą o godz. 6.30 (do Chełma), 9.15 (do Zamościa i Chełma), 11.32 (do Chełma), 13.39 (do Zamościa i Chełma), 15.08 (do Chełma), 16.06 (do Chełma), 17.06 (do Zamościa i Chełma), 18.00 (do Chełma), 19.17 (do Chełma), 20.24 (do Rejowca, przesiadka do Chełma), 21.46 (do Chełma), 23.04 (do Chełma)