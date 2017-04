Oramics - kobiety DJ'e w Centrum Kultury

Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza na klubową imprezę z cyklu "Oramics", w ramach którego o świetną muzykę elektroniczną zadbają kobiety. - Nasz cel to wspieranie grających i tworzących muzykę dziewczyn, stworzenie dla nas Pań przyjaznej sceny w Polsce i Europie - zachęcają organizatorzy.

Podczas imprezy w CK zagrają: FOQL, która w swojej muzyce łączy rytmiczną elektronikę z post-punkowym klimatem czy brzmieniami minimal wave; Milena Kriegs - młoda producentka z Warszawy, która z miesiąca na miesiąc coraz mocniej zaznacza swą obecność na klubowej scenie Europy; ISNT - dj'ka, producentka, założycielka projektu Behind The Stage, który koncentruje się na eksperymentalnej i industrialnej stronie muzyki techno; aetha - właściwie Aneta Jońska, która zagrała niemal we wszystkich miastach w Polsce zarówno jako headliner, jak i support u boku najlepszych nazwisk na scenie psy-trance. Organizuje równocześnie undergroundowe imprezy dla lokalnej publiczności, gdzie coraz częściej pojawia się z materiałem techno.

Start w sobotę, 8 kwietnia o godz. 22. Bilety: 10/15 zł.