Powrót do przeszłości w Rzucie Beretem

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 9 lutego o godz. 21 w Rzucie Beretem (ul. Zesłańców Sybiru 5) odbędzie się impreza Powrót do przeszłości, podczas ktorej goście będą się bawić przy legendarnych muzycznych klasykach.

- Zapraszamy na piątkowy przegląd nieśmiertelnych klasyków z lat 70/80/90/00! Nasi rezydenci wprowadzą Was w taneczne rytmy z najwyższej połki! - zachęcają organizatorzy.



Wstęp: Od godz. 22 do 24 - 10 zł. Po godz. 24 - 15 zł. Do 22 osoby zapisane na facebookową listę mogą wejść za darmo.