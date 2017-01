Ferie 2017 w Lublinie: Centrum Kultury zaprasza

Ferie z Sensem

16–27.01 – 8:00–16:00 – Sala Mała – 150 zł za tydzień zajęć (bez sobót i niedziel; wyżywienie we własnym zakresie) – zapisy na: sztuczka@ck.lublin.pl lub 884 957 582

Propozycja Pracowni Sztuczka dla dzieci w wieku 7–12 lat. W trakcie pobytu w Centrum Kultury dzieci będą uczestniczyć w codziennych zajęciach z zakresu: kinezjologii edukacyjnej, umuzykalniania, edukacji do odbioru mediów, fotografii i sztuki użytkowej. Zakładamy edukowanie wyłącznie poprzez zabawę, respektując tym samym fakt, że ferie są odpoczynkiem od szkoły. Wszystkie zajęcia mają charakter autorski i są prowadzone przez kompetentną kadrę opiekunów. Naszym celem jest rozbudzić w dzieciach kreatywność, umiejętność pracy w grupie, świadomość nowych mediów czy muzykalność, a przede wszystkim wzmocnić poczucie własnej wartości.

Karuzela Sztuki – Mapy

15.01 – 16:00; 17.01 – 12:00; 19.01 – 17:00

Oratorium – 5 zł – zapisy na: kasa@ck.lublin.pl lub 81 466 61 40

Z początkiem roku Karuzela sztuki wiruje w stronę odległych lądów. We współpracy z wydawnictwem Dwie Siostry zabierzemy was w niecodzienną podróż. Zobaczycie gejzery w Islandii, karawany na egipskiej pustyni i miasta Majów w Meksyku.

W Anglii zagracie w krykieta, w Indiach poćwiczycie jogę, a w Chinach skosztujecie stuletnich jaj. W Australii zadziwi was dziobak, w Finlandii – noc polarna, a na Madagaskarze – ogromny baobab. Odkryjecie najciekawsze zakątki świata.

Artelandia

17, 24, 31.01 – 10:30 – Sala prób 5 – wstęp wolny – zapisy na: edukacja@ck.lublin.pl lub 81 466 61 51

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4–6 lat, podczas których mali uczestnicy poprzez wspólną zabawę poznają podstawowe zasady muzyki oraz odkryją nowe dźwięki i instrumenty.

Czytelnia Dramatu dzieciom: „Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stołek”

25.01 – 17:00 – Sala Czarna – wstęp wolny – opłata za warsztaty: 5 zł – zapisy na: kasa@ck.lublin.pl lub 81 466 61 40

Tekst: Marta Guśniowska; czytają: Anna Dudziak, Ewelina Kamińska, Justyna Kazek, Marcin Mrowca, Dariusz Jeż, Krzysztof Cybula; reżyseria: Daniel Adamczyk; warsztaty poprowadzi Justyna Kazek.

Była sobie pewna Żyrafa. Nie różniła się zbytnio od innych Żyraf – jedynym, co ją wyróżniało, był niewyobrażalny, uparty i przyczepiony do niej na stałe pech. A jak wiadomo, poszukiwanie sensu z takim pechem nie jest łatwe. Ale jednak możliwe. Ciepła, mądra i zabawna opowieść o poszukiwaniu sensu. Bo, jak się okazuje, wszystko ten sens ma. Trzeba tylko dobrze szukać.

CK zaprasza na performatywne czytanie jednej z najciekawszych pozycji we współczesnej dramaturgii dla dzieci. Czytana sztuka stanie się punktem wyjścia dla niecodziennych warsztatów twórczych.