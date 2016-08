Górnik Łęczna - Jagiellonia: mecz, piknik rodzinny i akcja Anioły idą do szkoły

Sobotnie spotkanie Górnika Łęczna z Jagiellonią Białystok to nie tylko emocje sportowe. Przy okazji meczu odbędzie się również piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji dla najmłodszych kibiców. Dodatkowo będzie można wspomóc potrzebujące dzieci, które szykują się do roku szkolnego

W ramach 7. kolejki Lotto Ekstraklasy wszystkie kluby będą wspierać dzieci w ramach akcji „Anioły idą do szkoły”. Organizatorem jest stowarzyszenie „Piękne Anioły”. Przy okazji meczu z Jagiellonią, przy wejściach na Arenę Lublin kibice będą mogli przekazać: zeszyty, piórniki, plecaki, pisaki, bloki rysunkowe, farby i wszystkie inne artykuły, które przydadzą się najmłodszym w szkole. Będzie też szansa, żeby wesprzeć akcję finansowo, wrzucając pieniądze do specjalnych puszek, które także będą widoczne przy wejściach na poszczególne sektory.

W sobotę warto będzie zabrać na Arenę Lublin swoje pociechy. MOSiR Bystrzyca i Górnik Łęczna przygotowali mnóstwo atrakcji przy okazji „Rodzinnego Pikniku Sportowego”. Mecz z Jagiellonią rozpocznie się o godz. 18, ale już od 15 na bocznym boisku areny Lublin będzie można spędzić czas na sportowo. Do dyspozycji będą chociażby: bezpłatne dmuchańce – tor przeszkód, zjeżdżalnia, zamek do skakania, sportowe animacje – prowadzone przez m.in. Górnik Łęczna, Szkółkę Socatots i Football Academy Lublin, konkursy z nagrodami: żonglerka, rzuty karne i wiele innych, do wygrania m.in. gadżety Górnika Łęczna, strefy partnerów pikniku, gdzie również będzie można zdobyć atrakcyjne gadżety i nagrody oraz strefa gastronomiczna z grillem i przekąskami dla dzieci. Biletem wstępu na piknik będzie wejściówka na mecz zielono-czarnych z „Jagą”.

BILET NA MECZ ZA 6 zł!

Górnik Łęczna przed meczem z Jagiellonią przygotował promocje na bilety. Wystarczy przyjść na stadion z dzieckiem do 13 roku życia, a otrzymamy rabat 25 procent na wszystkie zakupione wejściówki. Dodatkowo wszystkie kobiety kupują tylko bilety ulgowe. Z okazji zbliżającego się roku szkolnego uczniowie do lat 19 mogą obejrzeć spotkanie z Jagiellonią tylko za 6 zł. Aby skorzystać z tej ostatniej oferty wystarczy podczas transakcji wpisać w miejscu „Użyj kodu rabatowego” hasło: SZKOŁA (wielkość liter ma znaczenie). Promocja nie obowiązuje w strefach VIP oraz Premium.

GDZIE KUPIĆ BILETY?

Kasy Areny Lublin będą pracować w sobotę w godz. 10-19. Wejściówki cały czas są również dostępne w internecie, na stronie: bilety.gornik.leczna.pl.