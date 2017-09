Podziemie zbrojne Ziemi Kraśnickiej. Inscenizacja historyczna

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, w miejscowości Kolonia Pasieka koło Kraśnika, będzie można obejrzeć inscenizację opierającą się na opowieści o działających na Ziemi Kraśnickiej partyzantach.

Zaplanowane widowisko będzie też wyrazem hołdu oddanego kombatantom, poległym i pomordowanym żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, które było bardzo aktywne w tej części Polski i regionu lubelskiego, gdzie swoją działalność prowadziły różne formacje bojowe. Bardzo ważny jest też element edukacyjny tego typu przedsięwzięć.

– To dobre uzupełnienie lekcji historii, bowiem w przystępny i atrakcyjny dla widza sposób wprowadza go w tak ważną tematykę – podkreśla Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Chcemy zachęcić młodych kraśniczan i mieszkańców powiatu do zainteresowania historią XX wieku, a zwłaszcza walką narodowowyzwoleńczą prowadzoną w okresie I i II wojny światowej.

Inscenizacja historyczna „Podziemie zbrojne Ziemi Kraśnickiej”, w której wezmą udział grupy rekonstrukcyjne w miejscowości Kolonia Pasieka rozpocznie się o godz. 16. Organizatorami są: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, starosta kraśnicki i wójt gminy Kraśnik.

Będzie to już trzecie widowisko historyczne tego typu organizowane na terenie powiatu kraśnickiego: po rekonstrukcji Bitwy pod Kraśnikiem z 1914 r. w jej setną rocznicę i spektaklu „Tamten wrzesień” z ubiegłego roku (na zdjęciu) związanym z wybuchem II wojny światowej na ziemiach polskich.