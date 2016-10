Warsztaty dla mam w DDK Węglin

Dzielnicowy Dom Kultury Węglin (ul. Judyma 2a) zaprasza na kolejne warsztaty z cyklu "My mamy - drugie oblicze". 20 października o godz. 17 odbędą się zajęcia poświęcone pielęgnacji niemowląt w dobie niezliczonych środków, akcesoriów i gadżetów.

Warsztaty pt. "MAMminiPLAN" odpowiedzą na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tak wielu środków do pielęgnacji niemowląt, kosmetyków dla siebie i całej rodziny, a także preparatów chemicznych w domu? Na spotkaniu Prowadząca podzieli się osobistymi doświadczeniami w ograniczaniu "wszechobecnej chemii" i efektami prób życia bliżej natury - zachęcają organizatorzy. Podczas zajęć uczestniczki przygotują uniwersalny płyn płyn czyszczący, naturalny dezodorant oraz mieszankę ziołową do kąpieli dla dzieci.

Cykl "My Mamy – Drugie Oblicze", to propozycja dla Mam, które mają pasję i chcą się nią podzielić z innymi. To może być wszystko, od warsztatów szydełkowania, po wieczór poetycki lub wernisaż. Organizatorzy wychodzą naprzeciw mamom, których talent był uśpiony zbyt długo.

Spotkanie poprowadzi Kinga Chrzanowska, pedagog, mama Hani, Jasia i trzeciego Malucha, który rozwija się w cieple maminego brzucha. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą na zajęcia średniej wielkości miski oraz łyżki. Mamy mogą zabrać na spotkanie swoje dzieci. Koszt udziału: 10 zł. Zapisywać można się pod adresem mailowym: m.miszczuk-glowacka@ddkweglin.pl lub telefonicznie: 81 466 59 15.